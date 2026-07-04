Ange Postecoglou se dirige a Arabia Saudí: trabajará con Cristiano Ronaldo

El club saudí Al-Nassr ha anunciado oficialmente el nombre de su nuevo entrenador. El especialista australiano Ange Postecoglou, conocido por su paso por clubes como Tottenham y Celtic, dirigirá al equipo de Riad. Este nombramiento atrae la atención del público del fútbol mundial, ya que el entrenador experimentado ahora trabajará junto al pentacampeón del Balón de Oro Cristiano Ronaldo. Goal.com lo informa .

La dirección de Al-Nassr se decantó por la candidatura de Postecoglou con el objetivo de llevar al equipo a un nuevo nivel y mantener su hegemonía en la región. El club confirmó a través de sus páginas oficiales en las redes sociales que se ha firmado un contrato de dos años con el especialista. El entrenador australiano sustituye a Jorge Jesus, que había abandonado el equipo.

Una nueva oportunidad tras un breve paso infructuoso

Para Ange Postecoglou, este trabajo en Arabia Saudí es una excelente oportunidad para restaurar su reputación. Su último destino fue el club inglés Nottingham Forest. Sin embargo, su etapa en el estadio City Ground duró apenas 39 días. Durante ese tiempo, el equipo no logró ninguna victoria en ocho partidos, lo que provocó el despido del entrenador.

Postecoglou describe aquel periodo como «despiadado». Según sus palabras, se enteró de su despido justo después de terminar el partido, sin siquiera tener tiempo de asistir a la rueda de prensa. El contrato con Al-Nassr le brinda la oportunidad de volver al camino de las victorias junto a uno de los futbolistas más grandes del mundo.

Experiencia ganadora y logros

Aunque el fracaso en Nottingham Forest ensombreció su currículum, la dirección de Al-Nassr valoró muy positivamente sus logros anteriores. Al mando de Tottenham, Postecoglou puso fin a la larga serie sin títulos de los londinenses. Con el equipo, conquistó la copa al vencer al Manchester United en la final de la Europa League.

Asimismo, su etapa en el Celtic de Escocia también fue exitosa. Con el equipo de Glasgow, conquistó cinco títulos, incluido un «treble» (tres títulos en una temporada) en el campeonato nacional. Ahora, el especialista pondrá a prueba su filosofía de fútbol ofensivo en la Saudi Pro League.

En los últimos años, los clubes saudíes han buscado atraer no solo a jugadores estrella, sino también a entrenadores de primer nivel a su liga, con el objetivo de convertirla en una de las más potentes del mundo. El tándem Postecoglou y Cristiano Ronaldo genera grandes esperanzas para los aficionados de Al-Nassr en la próxima temporada.