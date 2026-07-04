El Manchester United vuelve a la opción de Aurélien Tchouaméni para reforzar el mediocampo

El club inglés Manchester United continúa trabajando activamente para renovar radicalmente su plantilla durante el mercado de fichajes de verano, en particular para reforzar la línea del mediocampo. La dirección del equipo y el cuerpo técnico han fijado a la estrella del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y al talento del Bournemouth Alex Scott como principales objetivos. Esto lo informa Goal.com.

Según los datos difundidos por la publicación Sky Sports, el Manchester United se ha visto obligado a revisar su estrategia de fichajes después de que Mateus Fernandes se fuera al Tottenham por 85 millones de libras. Actualmente, los responsables del club buscan candidatos adecuados para varias posiciones, pero el mediocentro sigue siendo la dirección prioritaria.

Se espera que las negociaciones con el Real Madrid sean complicadas

El fichaje de Aurélien Tchouaméni no será fácil para el Manchester United. Aunque el Real Madrid planea reformar su mediocampo, no quiere dejar ir fácilmente al futbolista francés. Cabe señalar que el club madrileño confirmó oficialmente que no firmará un contrato con el miembro del Chelsea Enzo Fernandez. Además, aunque el gigante español está interesado en el capitán del Manchester City Rodri, los "citizens" han decidido firmemente retener a su líder en el equipo mediante un nuevo contrato.

Si el fichaje de Aurélien Tchouaméni no se materializa, el Manchester United centrará toda su atención en Alex Scott. Aunque la joven estrella del Bournemouth no entró en la convocatoria de la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo de 2026, ha podido demostrar su nivel en la Premier League. Sin embargo, el Bournemouth no tiene intención de vender su activo más valioso y está trabajando en la firma de un nuevo contrato con el jugador.

Otras alternativas y jóvenes talentos

Los ojeadores del Manchester United también están siguiendo con atención la Copa del Mundo que se celebra en América del Norte. En particular, Ayyoub Bouaddi, miembro del club Lille y de la selección de Marruecos, ha entrado en el ámbito de interés del club. El talento de 18 años ha llamado la atención de muchos con sus brillantes actuaciones en el mundial.

Según informa la publicación Goal.com, los siguientes futbolistas también se incluyen en la lista ampliada de fichajes del club:

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Sander Berge (Fulham)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

El Manchester United considera a estos futbolistas como candidatos adecuados para resolver a largo plazo los problemas en el mediocampo. La dirección del club tiene como objetivo luchar por los primeros puestos en la Liga de Campeones y en la Premier League inglesa mediante la renovación cualitativa de la plantilla antes de la nueva temporada.