Mundial 2026: esta noche se disputan dos importantes octavos de final

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Mundial 2026: esta noche se disputan dos importantes octavos de final

La emoción de la fase eliminatoria continúa en la Copa del Mundo. Esta noche se disputan los partidos CanadáMarruecos y Paraguay — Francia, y se conocerán dos nuevos cuartofinalistas.

Ambos partidos tienen sus favoritos, pero los resultados anteriores del mundial han demostrado que cualquier sorpresa puede ocurrir en la fase eliminatoria.

Canadá — Marruecos: la lucha por una oportunidad histórica

En el primer partido del día, las selecciones de Canadá y Marruecos se medirán entre sí.

El partido el 4 de julio a las 22:00 comienza.

Canadá venció a Sudáfrica 1:0 en la primera ronda de la fase eliminatoria y avanzó a la siguiente etapa. Marruecos, por su parte, disputó un partido intenso contra los Países Bajos y ganó en la tanda de penales.

Ambos equipos se destacan por su fuerza física, ataques rápidos y defensa ordenada. Por eso, un solo error puede ser decisivo en este duelo.

Paraguay — Francia: ¿continuará la sorpresa?

En el segundo partido de la noche, Paraguay se enfrentará a uno de los favoritos, Francia.

El partido en la madrugada del 4 al 5 de julio a las 02:00 arranca.

Francia venció a Suecia 3:0 en los octavos de final. Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales, protagonizando una de las mayores sorpresas del mundial.

Ahora, los sudamericanos intentarán detener a otro gigante europeo. Francia, a pesar de la lesión de Tchouaméni, apunta a los cuartos de final con una plantilla sólida y un juego de alta velocidad.

Calendario de los partidos de hoy

  • 22:00 — Canadá — Marruecos

  • 02:00 — Paraguay — Francia

La pregunta principal de la noche es simple: ¿cumplirán los favoritos su misión o el Mundial 2026 prepara una nueva sorpresa?

CanadáMarruecosParaguayFranciaTchouaméni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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