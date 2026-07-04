El mercado de los smartphones vuelve a la era de los gigantes: Redmi y Honor preparan una pantalla de 7 pulgadas

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El mercado de los smartphones vuelve a la era de los gigantes: Redmi y Honor preparan una pantalla de 7 pulgadas

Una nueva carrera por el tamaño de pantalla está comenzando en el mundo de los smartphones. En los últimos años, las pantallas de 6,7 y 6,8 pulgadas se han convertido en el estándar, pero ahora los fabricantes se están lanzando a dominar dimensiones aún mayores. Según la información, al menos dos grandes marcas están a punto de sorprender al mercado con dispositivos de pantalla gigante. Ixbt.com lo reporta en sus noticias.

Según la información proporcionada por el conocido insider Digital Chat Station, actualmente dos empresas — las marcas Redmi y Honor — están trabajando simultáneamente en smartphones con pantalla de 7 pulgadas. Estos tamaños eran propios de las tabletas hace unos años, pero hoy en día, gracias a las tecnologías sin bordes, es posible integrarlos en un chasis más compacto.

La competencia entre Redmi y Honor

Según la publicación Gizmochina, la marca Redmi no solo ofrecerá una pantalla gigante, sino también una plataforma de alto rendimiento. Esto significa que el nuevo dispositivo no será una simple phablet económica, sino que podría ser un potente smartphone gaming. También se informa que la empresa está preparando un modelo Pro con pantalla de 6,59 pulgadas, pero la atención principal sigue centrada en el gigante de 7 pulgadas.

La empresa Honor, por su parte, pretende avanzar aún más técnicamente con su nuevo modelo. Según el insider, el smartphone de 7 pulgadas que prepara Honor tendrá una tasa de refresco de 185 Hz. Este valor es significativamente superior al de la mayoría de los flagships actuales en el mercado (generalmente 120 o 144 Hz).

Tendencias y expectativas del mercado

Actualmente, el mercado cuenta con numerosos smartphones con pantallas de 6,8 y 6,9 pulgadas. Por ejemplo, los modelos más grandes de gigantes como Apple y Samsung también se acercan a estos valores. Por lo tanto, el paso a la meta de las 7 pulgadas no es un acontecimiento tecnológicamente inesperado, sino una etapa de desarrollo lógico. Esto será especialmente ideal para los usuarios que disfrutan ver videos y jugar juegos móviles.

En el mercado de Uzbekistán también, las marcas Redmi y Honor tienen una posición sólida. Si estos dispositivos se presentan oficialmente, sin duda despertarán un gran interés entre los compradores locales que prefieren los gadgets de pantalla grande. En particular, la armonía entre un precio asequible y altas características técnicas podría garantizar el éxito de estos modelos.

Como información, cabe destacar que el insider Digital Chat Station ya se ha dado a conocer por numerosas predicciones precisas. En particular, fue uno de los primeros en reportar las características de los modelos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como el equipamiento del smartphone Realme GT 7 Pro con una pantalla Samsung. Esto confirma una vez más que la información sobre los nuevos smartphones de 7 pulgadas es probablemente cierta.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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