Ruben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del Milan

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Ruben Amorim intenta convencer a Luka Modric de quedarse en el proyecto del Milan

Los rumores de fichajes en torno al club italiano del Milan vuelven a situar al experimentado centrocampista Luka Modric en el centro de atención. La nueva era que comienza en San Siro y la llegada de Ruben Amorim al banquillo han cambiado por completo la perspectiva sobre el futuro de la estrella croata. Actualmente, la dirección del club y el nuevo entrenador trabajan activamente para retener al veterano futbolista una temporada más. Lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por La Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim ha comenzado su etapa en el Milan resolviendo la cuestión del líder del equipo. El técnico portugués se ha puesto en contacto personalmente por teléfono con Luka Modric para explicarle la importancia de su papel en el nuevo proyecto. Amorim considera al veterano no como una simple opción de banquillo, sino como un pilar fundamental para forjar un buen ambiente en el vestuario.

Nuevo enfoque táctico y el rol de Modric

Con la llegada de Amorim, se esperan también cambios importantes en el estilo de juego del Milan. En lugar del fútbol defensivo y cauteloso de la era de Max Allegri, se implantará un sistema más ofensivo y exigente. Esto exigirá una correcta distribución de la carga física para Luka Modric, que se acerca a los 40 años. El entrenador no tiene la intención de mantener al playmaker croata los 90 minutos en el campo en cada partido, sino que quiere aprovechar su maestría con una «precisión quirúrgica».

Al parecer, Luka Modric quedó en un principio algo decepcionado porque el equipo no logró la clasificación para la Liga de Campeones y dudaba sobre la renovación de su contrato. Sin embargo, la ambición de Amorim y su plan para devolver al club a la élite europea han despertado una nueva motivación en el jugador. Según GOAL.com, en este momento se dan todas las condiciones para alcanzar un acuerdo mutuo entre ambas partes.

El factor familiar y las cláusulas del contrato

La permanencia del jugador en el Milan no solo está influida por los resultados deportivos, sino también por el entorno familiar. La familia de Luka Modric se ha adaptado por completo a la vida en el norte de Italia. En concreto, su hija Ema juega actualmente con éxito en la academia femenina sub-13 del club milanés. Se espera que este factor impulse la activación de la cláusula de renovación de un año del contrato del jugador.

En la nueva temporada, el Milan tiene como objetivo luchar por el título no solo en el campeonato nacional, sino también en la Liga Europa. Ruben Amorim confía en que en un torneo tan largo y exigente, los consejos y la visión sobre el campo de un jugador como Luka Modric, con una vasta experiencia y campeón de la Liga de Campeones en varias ocasiones, servirán de ejemplo para los jóvenes del equipo. Actualmente, se están revisando los últimos detalles del contrato.

MilanLuka ModricRuben AmorimFichajesSerie A
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