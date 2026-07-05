Sigue en directo el partido Paraguay-Francia en nuestro sitio

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Sigue en directo el partido Paraguay-Francia en nuestro sitio

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial por un puesto en cuartos de final. El partido comenzará hoy a las 02:00.

Francia es considerada favorita del encuentro, pero la defensa compacta de Paraguay y sus contraataques podrían plantear serios problemas al rival.

Todos los momentos clave del partido se cubrirán en directo en nuestro sitio. Se ofrecerá información rápida sobre goles, ataques peligrosos, tiros libres, sustituciones y tarjetas.

El texto en directo se puede seguir a través de esta página.

En directoEN VIVO
01:54
El partido de hoy será dirigido por el árbitro principal Ilgiz Tantashev.
ParaguayFranciaMundialTexto en DirectoKylian MbappéJulio Enciso
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