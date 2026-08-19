Publican el informe médico sobre el estado de salud de Jamal Musiala

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Publican el informe médico sobre el estado de salud de Jamal Musiala

El desmayo del centrocampista del Bayern Munich, Jamal Musiala, sobre el terreno de juego generó gran preocupación en el mundo del fútbol. Después de que este episodio ocurriera por segunda vez en cuatro días, destacados especialistas médicos dieron su opinión sobre el estado de salud del futbolista y su diagnóstico. Goal.com informa .

Según el diario BILD, el jugador de 23 años volvió a perder el conocimiento durante el amistoso del club muniqués contra el Heidenheim. Un episodio igualmente preocupante ya se había producido en el partido frente al RB Leipzig. Tras recibir atención médica sobre el terreno de juego, el centrocampista se vio obligado a abandonar el campo.

Diagnóstico médico y conclusiones neurológicas

El director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, confirmó que el club estaba plenamente al tanto de la situación y que el jugador recibía la ayuda necesaria. Más tarde, el propio Jamal Musiala emitió un comunicado en el que reveló que le habían diagnosticado episodios temporales de pérdida de conciencia debido a una disfunción neurológica.

El medio alemán se puso en contacto con el profesor Christoph Kleinschnitz, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Essen, para obtener una evaluación profesional de la situación. Según el especialista, desde el punto de vista neurológico podría tratarse de una crisis epiléptica o de una forma de epilepsia de ausencia, ya que los síntomas de falta de respuesta durante un breve periodo coinciden con estos trastornos.

El futuro del futbolista y su proceso de recuperación

El profesor Kleinschnitz señala que esta afección puede tratarse, aunque requiere una terapia prolongada. Según los médicos, con un enfoque adecuado, el futbolista podrá continuar con su carrera profesional y esta situación no supondrá el final de su trayectoria.

Este problema de salud llega mientras el futbolista atraviesa un periodo marcado por graves lesiones. Recordemos que Musiala se fracturó el peroné y sufrió una grave lesión de tobillo en el partido contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, por lo que se perdió una parte importante de la temporada 2025-2026.

La principal tarea del futbolista en este momento es recuperarse por completo de sus lesiones ortopédicas y, al mismo tiempo, controlar la nueva afección neurológica detectada. Los especialistas confían en que, gracias al tratamiento adecuado, el jugador recupere pronto su mejor forma deportiva.

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