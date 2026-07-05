Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final

En los octavos de final del Mundial, la selección de Francia venció a Paraguay por la mínima. El destino del partido lo decidió el único gol de Kylian Mbappé de penalti.

El encuentro fue dirigido por el cuerpo arbitral uzbeko liderado por Ilgiz Tantashev.

Un gol decidió el destino

Durante el encuentro, ambos equipos mostraron un fútbol cauteloso. Aunque Francia dominó la posesión, la defensa paraguaya resistió durante mucho tiempo los ataques del rival.

En el minuto 70, Francia obtuvo un penalti. Kylian Mbappé se presentó y aprovechó la oportunidad para abrir el marcador.

Este gol fue el único del encuentro — 0:1.

Árbitros uzbekos dirigieron un partido importante

Este partido de octavos de final fue dirigido por los árbitros uzbekos liderados por Ilgiz Tantashev.

En un encuentro tenso y sin concesiones, los árbitros mostraron tarjeta amarilla a los jugadores franceses Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise.

El próximo rival de Francia — Marruecos

La Francia de Didier Deschamps se clasificó para los cuartos de final del Mundial con esta victoria.

Ahora considerados uno de los favoritos, los franceses se enfrentarán a Marruecos por un lugar en la semifinal.

Mundial 2026. 1/8 final

Paraguay — Francia 0:1

Gol: Mbappé, minuto 70 — de penalti.

Paraguay: Hill, Velázquez, Alderete (Canales, 58), Cáceres, Alonso, G. Gómez (Mauricio, 71), D. Gómez, Almirón (Avalos, 71), Cubas, Galarza, Enciso (Caballero, 61).

Francia: Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Saliba, Koné, Rabiot, Dembélé (Cherki, 84), Mbappé, Olise, Barcola (Doué, 61).

Amonestaciones: Barcola — 19, Koné — 81, Olise — 90+7.