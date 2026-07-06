Sandro Tonali se une al Tottenham por una cifra récord

El club londinense Tottenham ha anunciado el fichaje más caro de su historia. El centrocampista italiano Sandro Tonali ha dejado el Newcastle United para unirse a los "Spurs". El valor total del acuerdo, incluyendo bonificaciones, podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 133 millones de dólares). Así lo informa Goal.com señala. Esto

Este traspaso era el objetivo principal del mercado de verano para el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi. El técnico desempeñó un papel fundamental para convencer a su compatriota de mudarse al norte de Londres. Inicialmente, el Newcastle United rechazó una oferta de 80 millones de libras, pero las partes finalmente llegaron a un acuerdo por 92,5 millones de libras fijos y 7,5 millones en variables.

Una charla secreta con el entrenador y una decisión "mágica"

Al explicar su elección, Sandro Tonali destacó que una larga conversación con Roberto De Zerbi fue decisiva. Es curioso que ambos italianos estén vinculados por el club Brescia: Tonali dio allí sus primeros pasos en el fútbol profesional, y para De Zerbi, Brescia es su ciudad natal.

"Estoy muy feliz de estar aquí. La gente habló de 4 o 5 clubes, pero para mí solo había uno. Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, los aficionados y nuestro futuro futbolístico. Fue como un momento mágico, porque después de esa charla supe inmediatamente que debía firmar con el Tottenham", dijo Tonali en una entrevista recogida por ixbt.com.

Una etapa difícil en Newcastle y una victoria inolvidable

Tonali deja el Newcastle United como un verdadero héroe. Ayudó al equipo a ganar la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup) en 2025, poniendo fin a 70 años de sequía de títulos del club. Su paso por el norte de Inglaterra no fue fácil: el jugador tuvo que cumplir una sanción de 10 meses por infracciones relacionadas con las apuestas deportivas.

A pesar de ello, los aficionados y el entrenador Eddie Howe siempre lo apoyaron. En su carta de despedida, el jugador expresó su gratitud hacia el Newcastle y personalmente hacia Eddie Howe. Según sus palabras, el técnico confió en él incluso en los momentos más difíciles y le ayudó a progresar.

Roberto De Zerbi confía en que la llegada de Tonali transformará por completo el centro del campo del equipo. El entrenador elogió el talento del jugador y destacó que su estilo de juego será del agrado de los aficionados del Tottenham. Se espera que, en la nueva temporada, la estrella italiana se convierta en uno de los líderes del club londinense.