Aparece una bandera roja en la ceremonia de despedida de Ali Jamenei

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Aparece una bandera roja en la ceremonia de despedida de Ali Jamenei

Una bandera roja que llama a la venganza fue izada sobre la cúpula del mausoleo del Imán Jomeini en Teherán. Durante los últimos tres días, este complejo religioso ha albergado la ceremonia de despedida del fallecido líder supremo iraní, Ali Jamenei, y de los miembros de su familia, informa la agencia TASS.

Se informa que varios millones de personas acudieron a despedirse del féretro de Jamenei durante las últimas horas en que permaneció en el complejo. Los participantes de la ceremonia portaban banderas iraníes y retratos del antiguo líder.

Los actos de duelo también continuaron en otras zonas de la capital. Por la noche, numerosas personas salieron a las plazas principales de Teherán para expresar su apoyo a los líderes de la República Islámica.

La ciudad se prepara para una gran procesión fúnebre en la que serán trasladados los féretros de Ali Jamenei y de sus allegados fallecidos junto a él. Las autoridades iraníes han anunciado que esta ceremonia podría congregar entre 15 y 20 millones de personas.

En la tradición chií, la bandera roja se interpreta como un símbolo de venganza. Se informó que contenía la inscripción: «Oh, vengadores de Hussein».

Ali JameneiTeheránIránMausoleo del Imán JomeiniBandera rojaCeremonia de duelo
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Nodirbek Razzokov
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