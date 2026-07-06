El primer iPhone plegable de Apple: fecha de lanzamiento y precio revelados

Apple se prepara para lanzar su primer smartphone plegable, denominado provisionalmente iPhone Ultra. Sin embargo, los entusiastas de la tecnología podrían tener que esperar mucho tiempo para obtener este innovador dispositivo. Según la información más reciente proporcionada por el reconocido analista Ming-Chi Kuo, la novedad esperada no saldrá a la venta hasta finales de 2026 y su disponibilidad en el mercado será muy limitada. Así lo informa Ixbt.com informa .

Basándose en fuentes de la cadena de suministro, se informa que Apple planea producir solo entre 7 y 8 millones de unidades del iPhone plegable en la segunda mitad de 2026. A modo de comparación, se espera que el volumen de producción de los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max alcance entre 20 y 22 millones de unidades en el mismo periodo. Esto indica que el nuevo tipo de smartphone no estará al alcance de todos.

¿Se repetirá el escenario del iPhone X?

Los analistas opinan que la situación con el iPhone plegable recuerda al caso del iPhone X en 2017. En aquel entonces, Apple presentó su smartphone de aniversario junto con el iPhone 8, pero debido a complicaciones en la producción, las ventas comenzaron mucho más tarde. Es muy probable que en 2026, aunque el dispositivo se muestre en septiembre junto con la línea principal iPhone 18, sus ventas reales no comiencen hasta el cuarto trimestre.

También se espera que las tasas de producción iniciales sean bastante bajas. En particular, en el tercer trimestre de 2026 solo se podrían ensamblar entre 0,5 y 1 millón de unidades, lo que representa apenas el 10 % del plan semestral total. En tales condiciones de escasez, es natural que la demanda del smartphone supere la oferta varias veces.

Precio y expectativas del mercado

Según datos de ixbt.com, se estima que el precio del nuevo iPhone plegable oscilará entre 2300 y 2500 dólares. A pesar de ello, Ming-Chi Kuo predice que el alto precio no detendrá a los compradores. Una vez que comiencen los pedidos anticipados, se espera que los primeros lotes se agoten al instante y los plazos de entrega se extiendan hasta 4-6 semanas.

Asimismo, debido a la escasez artificial en el mercado, no se descarta que el precio del dispositivo sea inflado entre un 50 y un 100 % por revendedores. En el mercado local, estos dispositivos exclusivos suelen aparecer primero con un sobreprecio elevado, pero la garantía oficial y los precios estables solo se establecerán una vez que la producción se expanda.

Según la conclusión de los expertos, la demanda real del iPhone plegable solo podrá evaluarse objetivamente a finales de 2026 o en el primer trimestre de 2027, una vez que el revuelo inicial disminuya y la producción se estabilice. Por ahora, los seguidores de Apple deben seguir esperando la revolución tecnológica.