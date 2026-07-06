La directiva del Real Madrid sigue de cerca los excelentes resultados que los jugadores del club están logrando con sus selecciones en la Copa Mundial 2026.

Se dice que en Madrid no comprenden cómo los jugadores son tan efectivos en el Mundial, pero no pudieron mostrar el mismo nivel en las dos últimas temporadas con el club.

Resultados distintos entre selección y club

Según información del periodista José Félix Díaz, difundida por Madrid Zone, han surgido dudas en la directiva del Real sobre el rendimiento de la plantilla.

Lo que más sorprende a los representantes del club es que los jugadores madridistas brillan a un alto nivel con sus selecciones, destacando con goles y asistencias.

Sin embargo, la regularidad esperada en el Real Madrid no se ha visto reflejada plenamente en las dos últimas temporadas.

Dos temporadas sin títulos

El Real Madrid no logró conquistar ninguno de los torneos principales en las temporadas 2024/25 y 2025/26.

Equipo:

No ganó La Liga;

No pudo ganar la Copa del Rey;

Se quedó sin trofeos en la UEFA Champions League.

Es natural que estos resultados no satisfagan a la directiva ni a la afición del «Club Blanco», que siempre lucha por los objetivos más altos.

Los jugadores del Real, líderes en el Mundial

Actualmente, los jugadores madridistas son los representantes de club más efectivos en la Copa Mundial 2026.

Han realizado un total de 26 acciones de gol durante el torneo. Esta cifra incluye los goles marcados y las asistencias realizadas.

El resultado demuestra que el talento individual en el Real es suficiente, pero que ha habido problemas para aprovechar este potencial en el club.

Posibles cambios en el club

Los resultados en el Mundial podrían obligar a la directiva del Real a replantearse la táctica, el estilo de gestión de los jugadores y el ambiente general en el club.

Porque si los jugadores destacan con sus selecciones pero no rinden al nivel esperado en el club, es probable que el problema no sea solo de los futbolistas.

La pregunta clave ahora es: ¿podrá la directiva del Real trasladar el estado de forma del Mundial al club para la nueva temporada?