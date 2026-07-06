Erling Haaland: «Este es el partido más grande en la historia de Noruega»

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Erling Haaland: «Este es el partido más grande en la historia de Noruega»

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, no ocultó sus emociones tras la histórica victoria por 2-1 ante Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

El delantero de 25 años anotó un doblete y fue nombrado el mejor jugador del partido. En su opinión, este día ocupa un lugar especial en la historia del fútbol noruego.

«Esta victoria quedará en la historia»

Haaland calificó el resultado contra Brasil como uno de los momentos más inolvidables del fútbol noruego.

«Quizás este evento pase a la historia de Noruega. Todos deberían disfrutar este momento ahora. Es increíble, uno de los días más memorables en la historia del fútbol noruego», dijo.

El delantero destacó que los miembros del equipo deben valorar estos momentos y sentirse orgullosos del resultado alcanzado.

Una gran inspiración para la joven generación

Según el líder noruego, la victoria sobre Brasil inspirará a muchos jóvenes futbolistas en el país.

«Estamos muy orgullosos de este resultado. Creo que esta victoria inspirará a muchos jóvenes. Yo también, cuando era niño, me inspiraba con este tipo de victorias», declaró Haaland.

Invitó a todos los aficionados noruegos a disfrutar de una de las mayores victorias en la historia del fútbol del país.

«Una sola oportunidad era suficiente para nosotros»

Haaland afirmó que la paciencia y el uso eficaz de las oportunidades fueron decisivos en el encuentro.

«Cada partido es único. Necesitábamos al menos una oportunidad. Lo más importante era esperar y ser efectivos cuando surgiera la ocasión», dijo el delantero.

Su primer gol de cabeza puso a Noruega en ventaja, mientras que el segundo tanto sentenció el destino del partido.

Calificó el segundo gol como un «milagro»

Al hablar de su gol decisivo, Haaland admitió que es difícil expresar sus emociones con palabras.

«El gol de cabeza puso el 1-0. El segundo gol fue un verdadero milagro. Es difícil de describir», citó ESPN.

Noruega clasifica a cuartos de final

Noruega derrotó a Brasil 2-1 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Haaland incluyó las victorias contra Costa de Marfil y Brasil entre los mayores logros del equipo.

Ahora, Noruega enfrenta otro gran desafío. Pero para un equipo que detuvo a Brasil, la palabra «imposible» ha quedado obsoleta.

Erling HaalandNoruegaBrasil
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Shuhrat Razzakov
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