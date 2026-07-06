Blatter critica a la FIFA: «El fútbol no es un terreno político»

·50·Deportes
Blatter critica a la FIFA: «El fútbol no es un terreno político»

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reaccionó con dureza ante el aplazamiento de la sanción impuesta al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun.

En su opinión, las decisiones disciplinarias en el fútbol deben tomarse basándose únicamente en las reglas y en las conclusiones de órganos independientes, no por llamadas políticas o presiones externas.

Balogun podrá jugar contra Bélgica

Folarin Balogun recibió una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina.

En dicho encuentro, que terminó con victoria de Estados Unidos por 2-0, el delantero fue expulsado por darle una patada en el tobillo a Tarik Muharemovic.

A pesar de ello, la FIFA suspendió la sanción de un partido de Balogun con un periodo de prueba de un año. Como resultado, mantuvo su derecho a jugar contra Bélgica en octavos de final.

Se dice que Trump llamó a Infantino

Se ha informado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la decisión tomada contra Balogun.

Justo después de esta información, el aplazamiento de la sanción provocó grandes debates en la comunidad futbolística.

«Una tarjeta roja no se anula con una llamada política»

Sepp Blatter criticó abiertamente la decisión de la FIFA en su página de redes sociales.

«Las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas. Se anulan basándose en reglas, pruebas y decisiones de órganos independientes», escribió.

El exdirigente de la FIFA subrayó que la interferencia de los políticos en las actividades de las organizaciones de fútbol es una situación peligrosa.

«FIFA, ¿hacia dónde vas?»

Según Blatter, la intervención del presidente estadounidense y la suspensión de la sanción antes de un partido decisivo plantean dudas sobre la independencia de la organización.

«Si el presidente de EE. UU. interfiere en los asuntos del presidente de la FIFA y la sanción de un jugador se anula repentinamente antes de un partido de play-off, surge una pregunta natural: “FIFA, ¿hacia dónde vas?”», declaró Blatter.

Concluyó su declaración insistiendo en que el fútbol no debe convertirse en un medio de influencia política.

«El fútbol nunca debe convertirse en un terreno de juegos políticos».

La posibilidad de que Balogun juegue contra Bélgica ha iniciado un gran debate, no solo deportivo, sino sobre la independencia de las decisiones de la FIFA.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los cuartos de final del Mundial 2026 sin los campeones históricosLos cuartos de final del Mundial 2026 sin los campeones históricosHoy, 17:36Erling Haaland: «Este es el partido más grande en la historia de Noruega»Erling Haaland: «Este es el partido más grande en la historia de Noruega»Hoy, 17:28Tonali se convierte en el jugador más caro de la historia del TottenhamTonali se convierte en el jugador más caro de la historia del TottenhamHoy, 17:25Pedri sobre Lionel Messi: Lo que está haciendo en el Mundial 2026 es increíblePedri sobre Lionel Messi: Lo que está haciendo en el Mundial 2026 es increíbleHoy, 17:15La directiva del Real Madrid, sorprendida por el rendimiento de sus jugadoresLa directiva del Real Madrid, sorprendida por el rendimiento de sus jugadoresHoy, 17:00Alphonso Davies comparte sus sentimientos tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026Alphonso Davies comparte sus sentimientos tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026Hoy, 16:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán