Blatter critica a la FIFA: «El fútbol no es un terreno político»

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reaccionó con dureza ante el aplazamiento de la sanción impuesta al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun.

En su opinión, las decisiones disciplinarias en el fútbol deben tomarse basándose únicamente en las reglas y en las conclusiones de órganos independientes, no por llamadas políticas o presiones externas.

Balogun podrá jugar contra Bélgica

Folarin Balogun recibió una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina.

En dicho encuentro, que terminó con victoria de Estados Unidos por 2-0, el delantero fue expulsado por darle una patada en el tobillo a Tarik Muharemovic.

A pesar de ello, la FIFA suspendió la sanción de un partido de Balogun con un periodo de prueba de un año. Como resultado, mantuvo su derecho a jugar contra Bélgica en octavos de final.

Se dice que Trump llamó a Infantino

Se ha informado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la decisión tomada contra Balogun.

Justo después de esta información, el aplazamiento de la sanción provocó grandes debates en la comunidad futbolística.

«Una tarjeta roja no se anula con una llamada política»

Sepp Blatter criticó abiertamente la decisión de la FIFA en su página de redes sociales.

«Las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas. Se anulan basándose en reglas, pruebas y decisiones de órganos independientes», escribió.

El exdirigente de la FIFA subrayó que la interferencia de los políticos en las actividades de las organizaciones de fútbol es una situación peligrosa.

«FIFA, ¿hacia dónde vas?»

Según Blatter, la intervención del presidente estadounidense y la suspensión de la sanción antes de un partido decisivo plantean dudas sobre la independencia de la organización.

«Si el presidente de EE. UU. interfiere en los asuntos del presidente de la FIFA y la sanción de un jugador se anula repentinamente antes de un partido de play-off, surge una pregunta natural: “FIFA, ¿hacia dónde vas?”», declaró Blatter.

Concluyó su declaración insistiendo en que el fútbol no debe convertirse en un medio de influencia política.

«El fútbol nunca debe convertirse en un terreno de juegos políticos».

La posibilidad de que Balogun juegue contra Bélgica ha iniciado un gran debate, no solo deportivo, sino sobre la independencia de las decisiones de la FIFA.