Vinicius Junior aclara la polémica del penalti en la selección de Brasil

La inesperada eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega (1-2) sacudió al mundo del fútbol. Uno de los puntos más polémicos del encuentro fue por qué la estrella del equipo, Vinicius Junior, no ejecutó el penalti decisivo. En la primera mitad, con el marcador 0-0, Bruno Guimaraes fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero el portero Orjan Nyland logró detener el balón. Así lo informa Goal.com comunica. reporta.

Tras este fracaso, los aficionados y expertos criticaron duramente al delantero del Real Madrid. Muchos lo acusaron de eludir responsabilidades. Según Goal.com, Vinicius Junior rompió el silencio sobre la situación y aclaró que la elección del lanzador de penaltis no dependía de él.

Decisión del entrenador y disciplina de equipo

"¿Por qué no tiré el penalti? Porque fue una decisión del entrenador. Nunca huyo de mis responsabilidades ni me escondo", enfatizó el jugador de 25 años. Según sus palabras, seguir la jerarquía establecida por el cuerpo técnico es el deber de un futbolista profesional. Vinicius puso como ejemplo su experiencia en el club, recordando que en el Real Madrid siempre se acerca al punto de penalti cuando el entrenador lo ordena.

Al responder a quienes lo acusan de egoísmo, el jugador afirmó que antepone los intereses del equipo a sus ambiciones personales. "Me sometí a la decisión tomada aquí. Esto significa que no busco protagonismo y respeto la unidad del equipo", añadió el delantero.

Apoyo a su compañero y planes de futuro

Vinicius Junior también defendió a su compañero Bruno Guimaraes, quien falló el penalti. Expresó su esperanza de que este error no afecte la carrera del centrocampista en la selección. A pesar del dolor de la derrota, el delantero señaló que su relación con el entrenador Carlo Ancelotti es excelente y que confía plenamente en él.

Brasil llegó al torneo como gran favorito, buscando su sexto título mundial. Sin embargo, la inesperada derrota dejó a los aficionados de la "Seleção" sumidos en una profunda tristeza. Al final de su entrevista, Vinicius pidió perdón a todos los seguidores brasileños.

"Debemos seguir adelante. Solo puedo pedir disculpas a la 'torcida' (afición) que siempre creyó en nosotros y estuvo a nuestro lado. Hay una gran decepción dentro de nosotros porque Brasil no ha ganado en mucho tiempo", concluyó la estrella del Real Madrid.