SpaceX desorbitó 260 satélites Starlink en seis meses

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha acelerado significativamente el proceso de actualización de su red global de satélites. Durante los últimos seis meses (de diciembre de 2025 a mayo de 2026), la compañía desorbitó de forma planificada 260 dispositivos Starlink. Así lo informa la publicación ixbt.com basándose en un informe presentado ante la Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. Esto lo informa Ixbt.com.

Actualmente, el número total de satélites Starlink en el espacio supera los 10 000. De los dispositivos desorbitados, 176 pertenecían a la primera generación, mientras que el resto son modelos de segunda generación más recientes. SpaceX también anunció que otros 349 satélites han finalizado su misión y pronto comenzarán las maniobras para quemarse en la atmósfera.

Actualización tecnológica y medidas de seguridad

Los satélites del sistema Starlink están diseñados inicialmente para una vida útil de aproximadamente 5 años. Una vez que los dispositivos agotan sus recursos, utilizan el combustible restante para reducir su órbita y entrar en las capas densas de la atmósfera terrestre. Debido a las altas temperaturas generadas por la fricción, se queman por completo, lo que evita la acumulación de desechos espaciales peligrosos.

Cabe destacar que los dispositivos de nueva generación son significativamente más pesados que los anteriores. Si los primeros satélites Starlink pesaban entre 260 y 295 kg, el peso de los aparatos de segunda generación alcanza entre 800 kg y 1 250 kg. Esto implica que, al quemarse cada unidad, se vaporiza más material en la atmósfera que antes.

Cuestiones ambientales y legales

Los científicos piden estudiar más a fondo las consecuencias de la quema masiva de satélites en la atmósfera. En particular, continúan los debates sobre cómo el óxido de aluminio y otros compuestos generados durante la combustión afectan la composición química de las capas superiores de la atmósfera. Estos temas podrían derivar en requisitos adicionales para grandes operadores como SpaceX en el futuro.

Actualmente, el gobierno de EE. UU. está considerando eximir a las misiones espaciales de los requisitos de la National Environmental Policy Act (NEPA). Según los expertos, dado que esta actividad ocurre técnicamente fuera del territorio estadounidense, no hay necesidad de una evaluación ambiental estricta. Sin embargo, los ecologistas insisten en la necesidad de considerar el impacto a escala global.

SpaceX no ha abandonado sus planes ambiciosos. La compañía tiene como objetivo aumentar el número de satélites en órbita a 42 000 en el futuro. Actualmente, se trabaja no solo en el lanzamiento de nuevos aparatos, sino también en la creación de plataformas de computación que procesen datos directamente en órbita. Esto abre nuevas oportunidades tecnológicas para un acceso a Internet estable y rápido incluso en regiones remotas.