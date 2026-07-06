Pedri sobre Lionel Messi: Lo que está haciendo en el Mundial 2026 es increíble

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Pedri sobre Lionel Messi: Lo que está haciendo en el Mundial 2026 es increíble

La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Pedri, no ocultó su admiración por el rendimiento de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026. El centrocampista, que actualmente se prepara para las fases decisivas del torneo con su selección, calificó de «una locura» que su excompañero siga rindiendo al más alto nivel a pesar de su edad. Según Goal.com, Pedri considera a la leyenda argentina como el mejor jugador de la historia. Así lo informa Goal.com informa .

Pedri recuerda con nostalgia los tiempos en los que jugó junto a Lionel Messi en el FC Barcelona. Destaca que entrenar a diario con el ganador de ocho Balones de Oro fue una gran escuela. Messi, que ahora juega en el Inter Miami, sigue sorprendiendo a todos con su talento único en los partidos del Mundial. Para Pedri, cada movimiento suyo en el campo es la cumbre de la maestría.

La final soñada: un choque entre España y Argentina

Aunque la selección española se prepara para un complicado duelo contra Portugal en la fase de eliminatorias, Pedri mira más allá. Sueña con enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi en la final del Mundial. «Sería increíble que este sueño se hiciera realidad, porque significaría que hemos llegado a la final. Enfrentarme a mi mentor en un partido de este nivel sería el evento más grande de mi carrera», afirma el mediapunta del FC Barcelona.

Al hablar sobre el estado actual de Messi, Pedri destacó su calidad especial. En su opinión, solo los jugadores con un talento natural extraordinario pueden mostrar este nivel de juego a esa edad. En una entrevista con el diario AS, calificó a Messi como el mejor jugador de la historia y expresó que disfruta viendo sus partidos.

Hansi Flick y los cambios en el FC Barcelona

Durante la conversación, Pedri también se refirió a los cambios no solo en la selección, sino también en el club. Afirmó que con la llegada del nuevo entrenador, Hansi Flick, se ha formado una mentalidad ganadora en el equipo. El técnico alemán logró transformar completamente el juego del equipo optimizando la posición y las tareas de los jugadores en el campo.

Bajo la dirección de Flick, Pedri comenzó a actuar en una posición más retrasada, en el centro de la organización del juego. Esto le permite tener más contacto con el balón y dirigir los ataques del equipo. Aunque Luis Enrique ya le había pedido un rol similar, Pedri destacó especialmente la competitividad y el espíritu ganador que Flick ha aportado al equipo.

Actualmente, los aficionados de la selección española y del FC Barcelona esperan grandes resultados de Pedri. Su respeto por Messi y su pasión por ganar el Mundial demuestran las altas metas que se ha fijado el joven futbolista. Si España y Argentina se encuentran en la final, sin duda será una verdadera fiesta para el mundo del fútbol.

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