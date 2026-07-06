Tonali se convierte en el jugador más caro de la historia del Tottenham

El Tottenham ha cerrado un acuerdo importante en el mercado de fichajes. El club londinense ha incorporado al centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, estableciendo un nuevo récord en la historia del club.

El futbolista italiano de 26 años ha firmado un contrato con los «Spurs» válido hasta el verano de 2031.

El valor del traspaso podría alcanzar los 100 millones de libras

El Tottenham pagará al Newcastle 92,5 millones de libras por Tonali.

Si se cumplen los bonus incluidos en el acuerdo, el valor total del traspaso podría aumentar en otros 7,5 millones de libras. Estos fondos adicionales dependen de que los londinenses se clasifiquen varias veces para la UEFA Champions League.

De esta forma, el traspaso de Tonali podría alcanzar finalmente los 100 millones de libras.

El récord anterior se estableció este mismo año

Antes de Tonali, el jugador más caro de la historia del Tottenham era Matheus Fernandes.

Los londinenses compraron al centrocampista al West Ham este año por 85 millones de libras. Sin embargo, este récord no duró mucho: el fichaje de Tonali marca un nuevo hito en la historia del club.

El rendimiento de Tonali la temporada pasada

Sandro Tonali disputó 35 partidos en la Premier League inglesa la temporada pasada.

El centrocampista italiano dio dos asistencias en dichos encuentros. Destaca por su despliegue físico en el centro del campo, su manejo de balón y su capacidad para controlar el ritmo del juego.

El Tottenham refuerza el centro del campo

Se espera que la llegada de Tonali aporte experiencia y calidad a la línea de medios del Tottenham.

El jugador debe demostrar ahora en el campo que el club no ha gastado esta cifra récord en vano. El precio es alto, la presión aún mayor; en Londres ya no se esperan excusas, sino resultados.