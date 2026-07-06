Alphonso Davies comparte sus sentimientos tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026

El defensa estrella de la selección de Canadá y del Bayern Múnich, Alphonso Davies, calificó la Copa del Mundo 2026 como uno de los periodos más difíciles de su carrera. Para Canadá, uno de los anfitriones del torneo, la competición terminó en los octavos de final, pero el líder principal del equipo apenas pudo aparecer en el campo debido a una lesión. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido de octavos de final disputado en Houston, Canadá perdió ante Marruecos por 0-3. Aunque el equipo dirigido por Jesse Marsch fue elogiado por su juego valiente, la ausencia de un talento como Alphonso Davies en la plantilla fue determinante en los momentos clave. El jugador del Bayern tuvo que pasar todo el encuentro en el banquillo.

Según Goal.com, el futbolista de 25 años se dirigió a sus seguidores a través de las redes sociales para hablar sobre las dificultades físicas y mentales que le afectaron durante el torneo. Davies admitió que no pudo alcanzar su mejor forma debido a una lesión en el tendón de la corva que arrastraba desde mayo.

Lesión y presión mental

"No queríamos que nuestro camino en la Copa del Mundo terminara así. Defender a Canadá en el escenario más grande del mundo es siempre un honor para mí. Estoy orgulloso de mis compañeros, que dieron todo por el país", escribió el jugador en su página. Según sus palabras, no poder ayudar a su equipo debido a la lesión fue un duro golpe.

Alphonso Davies solo jugó 15 minutos en todo el torneo. Estas cifras indican que su estado físico no cumplía con las exigencias de la competición. Sin embargo, no quiere usarlo como excusa. "No creo en las excusas. El fútbol está lleno de fracasos, lo importante es cómo respondes ante ellos", añadió.

Esta situación es preocupante no solo para la selección de Canadá, sino también para el Bayern Múnich. Los bávaros esperan que su lateral más rápido se recupere por completo antes de la nueva temporada. Davies destacó que este contratiempo lo motiva a ser más fuerte y a trabajar más duro en los entrenamientos.

Para los aficionados al fútbol, que una estrella de talla mundial como Alphonso Davies no pudiera destacar en un torneo tan importante fue una sorpresa. La selección de Canadá, en ausencia de Davies, demostró que ha sentado unas bases sólidas para el futuro al intentar ofrecer una resistencia digna.