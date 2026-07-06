Los cuartos de final del Mundial 2026 sin los campeones históricos

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Los cuartos de final del Mundial 2026 sin los campeones históricos

Al llegar a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones con más títulos del torneo han quedado eliminadas.

Brasil, pentacampeón, y Alemania, tetracampeón, fueron derrotados en las eliminatorias. Italia ni siquiera logró clasificarse para el Mundial. De los más laureados, solo Argentina sigue luchando por el título.

Noruega detiene a Brasil

La selección nacional de Brasil se enfrentó a Noruega en los octavos de final y perdió por 1-2.

Los «Pentacampeones» son la selección más laureada en la historia de los Mundiales. Brasil ha ganado el trofeo cinco veces:

  • 1958;

  • 1962;

  • 1970;

  • 1994;

  • 2002.

Sin embargo, en el Mundial 2026, la Noruega liderada por Erling Haaland impidió que los brasileños llegaran a cuartos de final.

Alemania perdió en la tanda de penaltis

El torneo de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, terminó aún antes.

Los alemanes empataron 1-1 contra Paraguay en los dieciseisavos de final tras la prórroga. En la tanda de penaltis, el rival se impuso por 4-3.

Alemania ha sido campeona del mundo en los años:

  • 1954;

  • 1974;

  • 1990;

  • 2014.

Italia vuelve a quedarse fuera del Mundial

Italia, cuatro veces campeona del mundo, no logró clasificarse para la fase final del Mundial 2026.

La «Squadra Azzurra» fue la mejor del mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006. Pero Italia se pierde su tercer Mundial consecutivo.

Esta situación se considera una crisis grave para una de las selecciones más laureadas del fútbol.

Uruguay no superó la fase de grupos

Uruguay, primer ganador y bicampeón del mundo, también abandonó el torneo prematuramente.

Los sudamericanos, que ganaron el título en 1930 y 1950, esta vez no pudieron superar la fase de grupos.

Argentina sigue en la lucha

Entre las selecciones más laureadas, Argentina continúa su participación en el Mundial 2026.

La «Albiceleste» fue campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022. Los campeones vigentes buscan ahora su cuarta estrella.

De este modo, Brasil, Alemania, Italia y Uruguay no están en cuartos de final. El mapa del fútbol está cambiando: los viejos gigantes quedan fuera y nuevos aspirantes están listos para hacer historia.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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