Evolute presenta los nuevos modelos i-Sky e i-Space: detalles de producción

En el marco de la feria internacional « Innoprom-2026 » celebrada en Ekaterimburgo, la marca rusa Evolute presentó su gama de modelos renovada. Uno de los eventos más importantes fue el anuncio del inicio de la producción en ciclo completo del crossover eléctrico i-Sky. Este paso es crucial para aumentar la independencia tecnológica de la marca y elevar la calidad del producto a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la producción en serie del modelo i-Sky está prevista para agosto de 2026. Este proceso incluye todas las etapas principales como soldadura, pintura y ensamblaje. Este crossover del segmento C está equipado con un motor eléctrico de 218 CV, lo que proporciona un equilibrio óptimo para los viajes urbanos y extraurbanos modernos.

Capacidades técnicas y comodidades

El Evolute i-Sky es capaz de recorrer hasta 424 kilómetros con una sola carga. Uno de los aspectos más importantes para los usuarios modernos es la tecnología de carga rápida. Se informa que se tarda menos de media hora en cargar la batería del coche del 30 % al 80 %. Esto permite ahorrar un tiempo considerable en viajes de larga distancia.

El interior del coche también está equipado de acuerdo con las últimas tendencias tecnológicas. En particular, el habitáculo incluye las siguientes comodidades:

Sistema multimedia con una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas;

Panel de instrumentos totalmente digital;

Techo de cristal panorámico;

Cámaras de vigilancia de 360 grados que garantizan la seguridad.

Novedades en la gama híbrida

Otra primicia destacada en la feria fue la versión de tracción total (AWD) del crossover híbrido i-Space. La nueva modificación está equipada con un sistema híbrido en serie, que permite al coche alcanzar los 100 km/h en solo 7,1 segundos. Este indicador se considera un resultado bastante alto para la clase de los crossovers.

El punto fuerte del nuevo modelo i-Space es su autonomía total. Según los datos del fabricante, con el depósito lleno y la batería cargada, el coche puede recorrer hasta 1000 kilómetros. Este indicador demuestra una vez más que las tecnologías híbridas están diseñadas para largas distancias.

Asimismo, en el stand de Evolute se encuentran las versiones de cinco y siete plazas con tracción delantera del modelo i-Space, así como el crossover eléctrico compacto i-Joy. En un momento en que la demanda de coches eléctricos e híbridos está aumentando en Asia Central, especialmente en Uzbekistán, tales actualizaciones tecnológicas en las regiones vecinas también podrían influir en la coyuntura del mercado local.

En general, el esfuerzo de la marca Evolute por localizar completamente la producción y ampliar su gama de modelos indica una creciente competencia en la industria automotriz regional. Se espera que los nuevos modelos atraigan la atención de los compradores no solo por su respeto al medio ambiente, sino también por su alto equipamiento tecnológico.