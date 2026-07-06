Luis de la Fuente: "Hubiera preferido que Cristiano Ronaldo no jugara"

Los aficionados al fútbol mundial serán testigos del próximo "derbi ibérico" en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Antes del intenso choque entre las selecciones de España y Portugal, el seleccionador español Luis de la Fuente compartió sus impresiones. Destacó que la presencia de un delantero tan peligroso como Cristiano Ronaldo, de 41 años, será una prueba seria para la defensa española. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, De la Fuente elogió la capacidad del capitán portugués para decidir el destino de un partido. Aunque Ronaldo se encuentra en la etapa final de su carrera, el técnico español lo sigue viendo como una amenaza principal. El entrenador admitió abiertamente que desearía que Ronaldo no estuviera en el campo, aunque está convencido de que jugará.

Uno de los mejores de la historia

«Admiro a Cristiano y a personas como él, con ese carácter y ambición inmensa. Es un ejemplo para todos. Con su talento y maestría, puede decidir un partido en cualquier situación. Siendo sincero, hubiera preferido que no jugara contra nosotros, pero creo que estará en el campo. Disfrutaremos viendo jugar a uno de los futbolistas más grandes de la historia e intentaremos superarlo», declaró Luis de la Fuente.

Los debates en torno a Ronaldo, quien actualmente defiende los colores del Al-Nassr, no cesan. Aunque algunos expertos sugieren que su edad afecta la velocidad del equipo dirigido por Roberto Martínez, en el campamento español no comparten esa visión. En particular, el centrocampista del FC Barcelona, Gavi, también ha subrayado que el veterano delantero sigue siendo peligroso.

Último baile y responsabilidad

Este encuentro no solo supone el pase a cuartos de final, sino que también tiene una gran importancia emocional. Para la exestrella del Real Madrid y del Manchester United, este torneo es la última Copa del Mundo de su carrera. El delantero de 41 años afronta cada partido de eliminación directa como su última batalla, lo que sin duda aumenta su motivación.

La tarea principal para los defensas españoles es no perder la concentración ni un segundo. De la Fuente ha dado instrucciones a sus pupilos para no dejar espacios a Ronaldo. Según él, la más mínima oportunidad concedida a estrellas de este nivel puede terminar en gol. Al mismo tiempo, el técnico añadió que confía en la fortaleza de sus defensas y en su capacidad para controlar la situación.

Por su parte, Cristiano Ronaldo responde a las críticas afirmando que su papel en la selección sigue siendo crucial. "Yo decido cuándo parar, no los demás", declaró el delantero con firmeza, listo para hacerse notar contra España. Ahora, todas las miradas están puestas en el AT&T Stadium de Arlington, donde se vivirá un duelo encarnizado entre dos grandes potencias futbolísticas.