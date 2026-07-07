Redmi Turbo 6 Max: un nuevo gigante con pantalla de 7 pulgadas y batería masiva en preparación

En el mercado de los smartphones, la era de los "phablets", que parecía haber quedado atrás hace unos años, está regresando. Los gigantes tecnológicos chinos vuelven a centrarse en dispositivos con pantallas enormes. Según información del insider Digital Chat Station, se está desarrollando un nuevo modelo bajo la marca Redmi que cuenta con una pantalla extragrande y características de gama alta. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Se espera que esta novedad llegue al mercado bajo el nombre de Redmi Turbo 6 Max. La característica principal del dispositivo es su enorme pantalla de 7 pulgadas. Cabe destacar que, mientras que anteriormente los smartphones con pantallas tan grandes pertenecían al segmento económico, este nuevo modelo presenta un enfoque totalmente distinto, ofreciendo capacidades tecnológicas de alto nivel.

Características técnicas de nivel flagship

Según los datos, la pantalla del smartphone sorprenderá no solo por su tamaño, sino también por su calidad. Se espera que el dispositivo esté equipado con una pantalla de resolución 2K. Esto permitirá a los usuarios disfrutar de contenido en alta calidad y jugar con el máximo nivel de detalle. Además, en su interior se instalará la plataforma más potente de MediaTek , la serie Dimensity 9000.

Una pantalla grande y un procesador potente requieren, naturalmente, mucha energía. Por ello, los fabricantes planean equipar el Redmi Turbo 6 Max con una batería "masiva" de gran capacidad. Aunque aún no se ha revelado la capacidad exacta, se estima que será significativamente mayor que las baterías estándar de 5000 mAh del mercado.

Posición en el mercado y lanzamiento esperado

Actualmente, la serie Redmi Turbo 5 se vende con gran éxito en el mercado chino. El Turbo 6 Max, como representante de la nueva generación, podría repetir e incluso superar el éxito de sus predecesores. El insider señala que la presentación oficial de este phablet está prevista para principios de 2027.

Digital Chat Station ya había predicho con precisión las características de los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como el lanzamiento del smartphone Realme GT 7 Pro con pantalla Samsung. Esto aumenta la veracidad de la información sobre el nuevo Redmi. Esta noticia será sin duda interesante para los usuarios, ya que los productos de la marca Redmi son muy populares por su relación calidad-precio.

En conclusión, la industria de los smartphones vuelve a apostar por las pantallas grandes. Si antes los dispositivos de 7 pulgadas se consideraban incómodos y pesados, gracias a las modernas tecnologías de pantalla sin bordes y a los cuerpos ligeros, el Redmi Turbo 6 Max podría ofrecer una experiencia nueva y cómoda para los usuarios.