Microsoft inicia una gran reforma en la industria del juego: Xbox despide a miles de empleados

El gigante de la tecnología Microsoft ha anunciado los cambios estructurales más importantes en la historia de su división de juegos, Xbox. La compañía planea no solo recortar miles de empleados, sino también vender o transferir a una gestión independiente a cuatro grandes estudios de juegos. Este paso se explica por la creciente competencia en el mercado global de los videojuegos y por no haber alcanzado los resultados financieros esperados. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, como resultado de la reestructuración planificada, se despedirá a un total de 4 800 empleados, de los cuales 1 600 pertenecen directamente a la división Xbox. En un mensaje dirigido a los empleados, la jefa de Xbox, Asha Sharma, confirmó que la plantilla de la división se reducirá en casi un 15 % para julio de 2027. Este proceso no dejará fuera a marcas importantes como Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard y Mojang.

El destino de los estudios y los nuevos propietarios

La parte más impactante de las reformas fue la salida de cuatro estudios reconocidos de la estructura de Microsoft. En particular, los estudios Double Fine Productions y Compulsion Games volverán a una gestión independiente. Sus fundadores, Tim Schafer y Guillaume Provost, tomarán el control de los equipos y continuarán los proyectos de forma independiente. Los estudios conservarán su propiedad intelectual y su catálogo de juegos.

Asimismo, se han alcanzado acuerdos para la venta de los estudios Ninja Theory, creador de la serie Hellblade, y Undead Labs, autor de State of Decay. Los nuevos propietarios asumirán la responsabilidad de finalizar proyectos esperados como Senua y State of Decay 3. El futuro del estudio Arkane, que trabaja en el juego Blade, sigue siendo incierto; su destino se decidirá tras varios meses de consultas.

Crisis financiera y cambio de estrategia

Asha Sharma señaló que estas medidas drásticas se deben al deterioro de los indicadores financieros de la división Xbox. Se informó que el nivel de rentabilidad de la división resultó ser de 3 a 10 veces menor que el de otras plataformas competidoras. Microsoft había apostado fuerte por la suscripción Game Pass y la compra masiva de estudios, pero estas áreas no mostraron las tasas de crecimiento esperadas.

Según los análisis, Xbox perdía una media de 64 centavos por cada dólar invertido. Ahora, Microsoft quiere centrarse en la calidad más que en la cantidad. La compañía se enfocará en desarrollar sus mayores franquicias de juegos y plataformas. Los estudios Mojang, creador de Minecraft, y King, autor de Candy Crush, ahora dependerán directamente de Asha Sharma, ya que se han convertido en plataformas independientes con una audiencia inmensa.

Para los jugadores y profesionales del sector, esta noticia puede ser inesperada, ya que muchos proyectos desarrollados por los estudios de Xbox son populares también en nuestra región. Sin embargo, Microsoft promete por ahora que no se cancelará ningún proyecto de juego anunciado y que se cumplirán todas las obligaciones.