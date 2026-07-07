¿A quién se le entregó finalmente el chapan karakalpako destinado a Cristiano Ronaldo?

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¿A quién se le entregó finalmente el chapan karakalpako destinado a Cristiano Ronaldo?

El chapan tradicional y la alfombra tejida a mano, confeccionados especialmente por artesanos de Karakalpakstán para la estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo, fueron entregados a su familia. Aunque el regalo no fue entregado al jugador personalmente, se hizo llegar a su hijo, Cristiano Junior.

El proyecto fue llevado a cabo en colaboración por el bloguero karakalpako Ahmet Tajetdinov y el bloguero de Taskent Zafarjon. Viajaron a Arabia Saudita con el objetivo de entregar el regalo personalmente. Sin embargo, debido a protocolos de seguridad, no fue posible reunirse con Ronaldo.

Tras esto, los blogueros buscaron una forma de hacer llegar el regalo a los allegados del jugador. Primero mostraron el chapan y la alfombra a la administración del estadio y al personal que rodea a Ronaldo. Tras una evaluación positiva, el regalo fue colocado en el vehículo de Cristiano Junior por sus guardaespaldas y entregado a su familia.

Este chapan, decorado con motivos nacionales, fue confeccionado por la reconocida diseñadora de Karakalpakstán, Indira Jumabayeva. Según ella, la prenda fue creada basándose en el color blanco, favorito de Ronaldo, e integra patrones nacionales de seis etnias diferentes.

La diseñadora destacó que crear una prenda nacional para una personalidad tan influyente supuso una gran responsabilidad. El proyecto se realizó en poco tiempo y cada detalle del chapan fue elaborado con especial atención.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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