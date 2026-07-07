Neymar pone fin a su carrera internacional: su padre envía un emotivo mensaje a la estrella

La legendaria estrella del fútbol brasileño, Neymar, ha anunciado el fin de su carrera internacional tras la eliminación de Brasil en la Copa Mundial 2026. La sorprendente derrota por 1-2 ante Noruega en el MetLife Stadium obligó a los «Pentacampeones» a despedirse del torneo en los octavos de final. Es el peor resultado de Brasil en un Mundial desde 1990. Así lo informa Goal.com informa .

Al finalizar el encuentro, Neymar, de 34 años, hizo pública su decisión. Aunque anotó un penalti en los últimos minutos, elevando su cuenta a 80 goles con la selección, no pudo evitar la derrota. Tras el doblete de Erling Haaland, un Neymar entre lágrimas resumió su sentir ante los periodistas con un breve: «Todo ha terminado».

La partida de la leyenda y la petición de su padre

Esta decisión de Neymar ha conmocionado al mundo del fútbol. Sin embargo, su padre, Neymar Senior, envió un emotivo mensaje a través de las redes sociales instando a su hijo a no retirarse por completo del fútbol. Según Goal.com, el padre le rogó que continúe su carrera a nivel de clubes y siga jugando para su familia y sus seguidores.

«Como padre, te pido una cosa. Ney, por favor, sigue jugando al fútbol», escribió su padre. Este mensaje surge en un contexto donde Neymar, agotado mentalmente por sus constantes lesiones, incluso pensaba en colgar las botas a nivel de clubes. Cabe recordar que Neymar fue incluido en la convocatoria final de Brasil, bajo el mando de Carlo Ancelotti, tras un largo proceso de recuperación.

Neymar deja una huella imborrable en la historia del fútbol brasileño. En sus 16 años de carrera internacional, disputó 130 partidos, anotó 80 goles y dio 59 asistencias. Superó al legendario Pelé como máximo goleador histórico del país. Además, cuenta en su palmarés con la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro olímpica de 2016.

Serie de derrotas ante europeos

La derrota ante Noruega pone de manifiesto una vez más la crisis del fútbol brasileño. Es la séptima vez consecutiva que la «Seleção» cae ante un equipo europeo en las fases eliminatorias de una Copa del Mundo. A pesar de haber participado en cuatro mundiales, Neymar no pudo conquistar el trofeo soñado.

Por ahora, el futuro de Neymar en su club sigue siendo una incógnita. Los aficionados y expertos esperan que escuche a su padre y juegue al menos un par de temporadas más al más alto nivel. Para los amantes del fútbol, las acciones de Neymar siempre han sido un deleite, siendo uno de los talentos técnicos más brillantes de nuestra era.