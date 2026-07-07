El Bayern de Múnich envía una solicitud oficial al Real Madrid por Vinícius

El club muniqués Bayern de Múnich ha enviado una solicitud oficial por el traspaso del delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior.

Según el insider Ekrem Konur, la estrella brasileña podría ser puesta a la venta durante el mercado de verano. Esto se debería a las exigencias del jugador sobre su nuevo contrato y a la duración del acuerdo actual.

El Real Madrid, dispuesto a escuchar ofertas

Según la fuente, el club madrileño no se opone a estudiar las ofertas que lleguen por Vinícius.

La directiva del Real no quiere perder al jugador gratis en el futuro, ya que Vinícius tendrá derecho a negociar con otros clubes como agente libre a partir del 1 de enero de 2027.

Por ello, si no se llega a un acuerdo sobre un nuevo contrato, el mercado de verano podría ser decisivo.

El problema principal: el salario

El diario Marca informó anteriormente que el Real Madrid y el entorno del jugador habían acordado retomar las negociaciones contractuales tras la finalización de la Copa del Mundo.

Se dijo que esta decisión se tomó para no interferir en la participación de Vinícius en el Mundial.

Sin embargo, el principal desacuerdo entre las partes radica en las condiciones financieras. Actualmente, el salario anual del jugador es de unos 20 millones de euros.

El entorno de Vinícius exige aumentar esa cifra a unos 30 millones de euros. La directiva del Real señala que es difícil aceptar tal condición.

El Bayern de Múnich sigue la situación

El envío de una solicitud oficial por parte del club muniqués ha intensificado los rumores de traspaso en torno a Vinícius.

Por ahora, no hay información sobre una suma concreta ofrecida por el Bayern. Tampoco se ha revelado el precio por el que el Real estaría dispuesto a vender al jugador.

Pero si las negociaciones contractuales fracasan de nuevo, el gigante alemán podría intentar aprovechar la situación.

Las estadísticas de Vinícius la temporada pasada

El futbolista brasileño disputó un total de 53 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025/26.

En dichos encuentros:

marcó 22 goles;

dio 14 asistencias.

Vinícius sigue siendo uno de los atacantes más importantes del Real Madrid. La gran pregunta ahora es: ¿llegarán las partes a un acuerdo o el Bayern cerrará un gran traspaso?