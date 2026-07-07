El evento del siglo: en 2029, 7.600 millones de personas verán el asteroide Apophis a simple vista

En abril de 2029, la población de la Tierra será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más asombrosos del siglo XXI. El asteroide 9942 Apophis pasará tan cerca de nuestro planeta que cerca del 90% de la población mundial, aproximadamente 7.600 millones de personas, podrá observarlo a simple vista. Los mapas de visibilidad preparados por los científicos han revelado los detalles de este evento único. Así lo informa Ixbt.com informa .

Apophis no cruzará el cielo como un meteoro brillante, sino que aparecerá como un punto luminoso que se mueve lentamente sobre el fondo de las estrellas. Según datos de ixbt.com, en su punto de mayor acercamiento, su velocidad de movimiento será equivalente al diámetro de la Luna llena por minuto. Esto permitirá incluso a los observadores aficionados notar el movimiento del asteroide sin necesidad de telescopio.

Mejores puntos y momentos de observación

El asteroide alcanzará su nivel máximo de brillo en la noche del 13 de abril de 2029, hora de Taskent. Según los cálculos, el cuerpo celeste se encontrará entonces sobre Camerún. Las mejores condiciones de observación se darán en África, gran parte de Asia (incluidos Uzbekistán y países vecinos), el este de Sudamérica y algunas regiones de Europa. Si el cielo está despejado, un total de 3.900 millones de personas podrán verlo en su máximo esplendor.

Apophis se acercará al máximo a la Tierra el 14 de abril. Volará sobre nuestro planeta por encima del océano Atlántico a una altitud de solo 31,6 mil kilómetros. A modo de comparación, esta cifra es inferior a la órbita de los satélites geoestacionarios. A pesar de esta proximidad, los expertos de la NASA descartan cualquier posibilidad de colisión del asteroide con naves espaciales.

El peligro ha pasado: oportunidades científicas

Curiosamente, cuando Apophis fue descubierto en 2004, la situación parecía mucho más grave. En aquel entonces, los científicos estimaron la probabilidad de colisión con la Tierra en 1 de cada 37. Sin embargo, años de observaciones ayudaron a precisar la órbita del asteroide y se confirmó que no existe peligro alguno al menos durante los próximos cien años. Ahora, este sobrevuelo se considera no una amenaza potencial, sino un laboratorio científico único.

Los científicos esperan con gran interés ver cómo el potente campo gravitatorio de la Tierra afectará a Apophis. Se supone que la fuerza de gravedad de nuestro planeta podría alterar ligeramente la trayectoria del asteroide, provocar deslizamientos de tierra en su superficie o dejar al descubierto capas ocultas de rocas antiguas. Todos los grandes observatorios del mundo seguirán este proceso con atención.

Para los entusiastas de la astronomía en Uzbekistán, se espera que este evento sea inolvidable, ya que la ubicación geográfica de nuestra región es muy favorable para observar el vuelo del asteroide durante la noche. El paso de un cuerpo celeste tan grande tan cerca de la Tierra es un evento poco común en la historia de la humanidad, que abre una nueva página en el estudio de los misterios del cosmos.