Se revela que el Real Madrid ha contactado con Enzo Fernández

El Real Madrid había negado anteriormente de forma oficial que estuviera trabajando en el fichaje del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández.

Sin embargo, según nuevas informaciones, representantes del club blanco han analizado la situación del jugador argentino y han mantenido contactos iniciales con sus agentes.

A pesar de la negativa oficial, sí hubo contacto

Según informa el medio TEAMtalk, los directivos del Real Madrid se han puesto en contacto con los representantes de Enzo Fernández.

Al mismo tiempo, tras las conversaciones iniciales, las negociaciones no han avanzado a una fase seria y no se ha llegado a presentar una oferta formal.

Enzo ya no es el objetivo principal

Según la fuente, la directiva del Real Madrid valora positivamente el nivel del centrocampista de 25 años.

No obstante, en este momento Enzo Fernández no figura entre los objetivos prioritarios del club para el mercado de fichajes de verano. Por ello, la probabilidad de que el argentino se traslade a Madrid a corto plazo ha disminuido.

La opción de Rodri tampoco está sobre la mesa

Otro nombre vinculado al Real Madrid es el del centrocampista del Manchester City, Rodri.

Pero según TEAMtalk, el jugador español tampoco se considera actualmente una opción de fichaje realista para los madrileños.

Los números de Enzo la temporada pasada

Enzo Fernández disputó 54 partidos en todas las competiciones la temporada pasada.

En dichos encuentros:

marcó 15 goles;

dio 7 asistencias.

El Real Madrid podría haber seguido a Enzo y contactado con sus representantes, pero por ahora no se espera un gran movimiento de mercado en esta dirección.