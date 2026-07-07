Everton inicia negociaciones para el traspaso del defensa del Tottenham Djed Spence

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Everton inicia negociaciones para el traspaso del defensa del Tottenham Djed Spence

El Everton de Liverpool planea un movimiento sorpresa antes de que cierre el mercado de fichajes de verano. El equipo está considerando seriamente la incorporación del defensa del Tottenham y de la selección inglesa, Djed Spence. Este traspaso se ha convertido en el objetivo principal del club de Merseyside para reforzar el lateral derecho. Así lo informa Goal.com .

Según la información publicada por The Athletic, el entrenador del Everton, David Moyes, tiene la intención de fortalecer la línea defensiva del equipo. Dado que el jugador de 25 años no está teniendo continuidad en el club londinense, la directiva de los Toffees quiere atraerlo prometiéndole un puesto titular en la Premier League. La estabilidad en los minutos de juego es una prioridad para la carrera actual de Spence.

Competencia y el factor del nuevo entrenador

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, está llevando a cabo un proceso de renovación profunda en la plantilla. La llegada de defensas como Andy Robertson y Jan Paul van Hecke ha intensificado la competencia en la línea defensiva. Esto se considera uno de los factores clave que dificultan que Djed Spence asegure un lugar en el once inicial.

Según Goal.com, el jugador disputó 30 partidos en la Premier League durante la temporada 2025-26, siendo titular en 23 de ellos. A pesar de esto, los cambios tácticos y los fichajes bajo el mando de De Zerbi obligan a Spence a preocuparse por su futuro. Aunque tiene contrato con los londinenses hasta junio de 2029, un traslado a Goodison Park parece un paso lógico.

David Moyes valora mucho la velocidad y la flexibilidad táctica del jugador. Según el técnico, estas cualidades ayudarán a resolver los problemas defensivos del Everton. Actualmente, la directiva del club está analizando el precio fijado por el Tottenham y trabajando en la preparación de una oferta oficial.

Los de Merseyside tienen como objetivo cerrar el traspaso antes del inicio de la temporada 2026-27. Como dato, ambos equipos tienen programado disputar sus primeros partidos de la nueva temporada el sábado 22 de agosto. La directiva del Everton espera inscribir a Spence antes del encuentro en casa contra el Crystal Palace.

Si este traspaso se concreta, el Everton no solo obtendrá un defensa experimentado, sino que también aumentará su prestigio al incorporar a un miembro de la selección inglesa. Actualmente, la fase inicial de las negociaciones está en curso.

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