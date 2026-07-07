John Terry: El estilo de juego de Jude Bellingham se parece al de Zinedine Zidane

El ex capitán de la selección de Inglaterra, John Terry, elogió la actuación fenomenal de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, en la Copa del Mundo. El legendario defensa comparó al mediocampista de 23 años con una de las figuras más grandes de la historia del fútbol: Zinedine Zidane. Según Terry, Bellingham es actualmente la figura principal de los "Three Lions". Así lo informa Goal.com informa .

Tras el dramático partido contra México, que terminó con una victoria de Inglaterra por 3-2, Terry no pudo ocultar su admiración. En ese encuentro, Jude Bellingham anotó un doblete, asegurando el pase de su equipo a los cuartos de final. Según Goal.com, Terry destacó en el programa Piers Morgan Uncensored que los movimientos de Bellingham le recuerdan a los mejores años de Zidane.

"Al ver el partido de Jude el otro día, lo comparé con Zinedine Zidane. Quizás sea una comparación audaz, pero sus movimientos en el campo son simplemente increíbles. Sus dos goles y su control del juego son verdaderos ejemplos de maestría", dijo la leyenda del Chelsea, John Terry.

El partido contra Noruega y el peligro principal

La selección de Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final. John Terry instó a los dirigidos por Thomas Tuchel a tener precaución en el próximo encuentro. Según él, el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, es el jugador más peligroso del equipo escandinavo. Terry afirmó que si los ingleses logran detener a Ødegaard, sus posibilidades de victoria aumentarán drásticamente.

"Noruega es un equipo muy disciplinado. Todos sus ataques y la construcción de juego pasan por Martin Ødegaard. Si Inglaterra logra neutralizarlo a él y a Erling Haaland, tendremos grandes posibilidades de pasar a la siguiente ronda", añadió el ex defensa.

Terry también reconoció que el éxito de Inglaterra no depende solo de Bellingham, sino que se ha formado un grupo de líderes en el equipo. Su lista incluye a los siguientes jugadores:

Harry Kane — experiencia y liderazgo en la línea de ataque;

Jude Bellingham — el motor del juego a pesar de su juventud;

Declan Rice — estabilidad en el centro del campo;

Reece James — actividad en defensa y ataque.

Según John Terry, la condición física y la ausencia de lesiones de estos jugadores determinarán el destino de Inglaterra en la carrera por el título. Actualmente, el equipo dirigido por Thomas Tuchel es visto como uno de los principales favoritos del torneo, pero la victoria de Noruega sobre Brasil es una seria advertencia para cualquier rival.