Aparecen los primeros vehículos terrestres autónomos estadounidenses en el frente ucraniano

La empresa estadounidense Forterra ha anunciado que más de 100 de sus vehículos todoterreno (ATV) autónomos han participado activamente en operaciones de combate en Ucrania durante los últimos nueve meses. Se trata del mayor despliegue de vehículos terrestres autónomos (UGV) realizado por una empresa de tecnología de defensa de EE. UU. Según TechCrunch, este proyecto está financiado por el Pentágono y sirve para probar y mejorar el equipo militar estadounidense en condiciones de guerra real. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque los drones en el cielo acaparan la atención, son precisamente ellos los que han hecho que moverse por tierra sea extremadamente peligroso. Cualquier movimiento es vigilado desde el aire y puede ser blanco inmediato de artillería o drones FPV. En tales condiciones, la necesidad de sistemas terrestres autónomos para transportar suministros y evacuar heridos sin poner en riesgo vidas humanas ha aumentado drásticamente.

Capacidades técnicas y ventajas

El ejército ucraniano ya fabricaba sus propios drones terrestres pequeños, pero la mayoría funcionan con baterías y solo pueden transportar hasta 250 kg. Los vehículos modelo Lancer proporcionados por Forterra se basan en la plataforma Polaris y funcionan con combustible. Esto les permite transportar hasta 750 kg de carga a largas distancias.

Desde octubre del año pasado, estas máquinas han registrado los siguientes resultados en el frente ucraniano:

Más de 1 100 misiones de combate completadas con éxito;

Más de 4 000 kilómetros recorridos en total;

Más de 350 toneladas de carga militar y municiones transportadas;

52 soldados heridos evacuados del campo de batalla a una zona segura.

Lecciones de guerra real y adaptación

Inicialmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania se mostraron algo escépticas ante la tecnología occidental, ya que muchos equipos fueron creados bajo los altos estándares del ejército estadounidense y no siempre se adaptaban a la dura realidad del frente. Sin embargo, los ingenieros de Forterra se adaptaron rápidamente a la situación instalando antenas satelitales Starlink en las máquinas. Esto mejoró drásticamente la calidad de la comunicación y las capacidades de control remoto.

Aun así, la autonomía no es perfecta. Los soldados operan las máquinas principalmente de forma remota (teleoperación). Esto se debe a que, si el equipo se atasca en el barro o es afectado por guerra electrónica, se requiere control humano para evitar que se convierta en un blanco enemigo. El representante de Forterra, Scott Sanders, señala que es imposible conocer las capacidades reales de cualquier tecnología hasta que se prueba en un campo de batalla real.

Forterra, que ha atraído más de 500 millones de dólares en inversiones, utiliza su experiencia en Ucrania para trabajar en actualizaciones de software remotas y mejorar la resistencia contra la guerra electrónica. Se espera que este tipo de tecnologías cambien por completo los procesos de logística y evacuación en los ejércitos de todo el mundo en el futuro, no solo en Ucrania.