Opta señala a Argentina como gran favorito ante Egipto

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Opta señala a Argentina como gran favorito ante Egipto

La supercomputadora de Opta Analyst ha calculado las probabilidades antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Egipto.

Según el análisis, las posibilidades de victoria del vigente campeón del mundo en el tiempo reglamentario son casi seis veces superiores a las de su rival.

Argentina cuenta con un 69,6 % de probabilidades

Según los cálculos de Opta, la probabilidad de que la selección nacional de Argentina gane en los 90 minutos 69,6 %es la cifra estimada.

Este dato convierte a los sudamericanos en los claros favoritos del encuentro.

Las posibilidades de Egipto son del 11,5 %

La probabilidad de que la selección nacional de Egipto gane en el tiempo reglamentario 11,5 %es la cifra estimada.

No obstante, Egipto, que eliminó a Australia en la tanda de penaltis, ya ha demostrado que es capaz de dar la sorpresa en las eliminatorias.

Existe también la posibilidad de prórroga

La probabilidad de que el partido termine en empate en el tiempo reglamentario y se decida en la prórroga o en la tanda de penaltis 18,9 %es la cifra estimada.

Las predicciones de Opta son las siguientes:

  • Victoria de Argentina — 69,6 %;

  • Victoria de Egipto — 11,5 %;

  • Empate y prórroga — 18,9 %.

Argentina logró un pleno en la fase de grupos

Argentina terminó primera del grupo J con 9 puntos tras tres partidos, clasificándose para las eliminatorias.

En dieciseisavos de final, el equipo liderado por Lionel Messi venció a Cabo Verde por 3-2 tras la prórroga.

Egipto se clasificó a través de los penaltis

Egipto terminó segunda del grupo G con 5 puntos.

En dieciseisavos de final, los representantes africanos empataron 1-1 contra Australia tras el tiempo reglamentario y la prórroga, ganando 4-2 en la tanda de penaltis.

Los números están a favor de Argentina. Pero en las eliminatorias, el favoritismo solo cuenta hasta que empieza el partido.

ArgentinaEgiptoLionel MessiOptaCabo Verde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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