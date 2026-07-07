ASUS presenta el nuevo mini-PC ROG GR70 con GeForce RTX 5070 y Ryzen 9 en un chasis compacto

El mercado de la tecnología informática está alcanzando un nuevo nivel en la combinación de compacidad y alto rendimiento. ASUS ha lanzado oficialmente su último producto innovador: el mini-PC gaming ROG GR70. Según Ixbt.com, este dispositivo impresiona a los expertos del sector al integrar procesadores y chips gráficos de última generación en un chasis de menos de 3 litros. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La principal característica del nuevo ROG GR70 reside en su hardware. La configuración superior está equipada con el procesador AMD Ryzen 9 9955HX3D de 16 núcleos. Gracias a su gran memoria caché, este chip ofrece una velocidad inigualable en juegos y tareas exigentes. También se ofrecen versiones más accesibles basadas en los procesadores Ryzen 9 9955HX y Ryzen 9 8940HX.

Capacidades gráficas y sistema de refrigeración

En cuanto a gráficos, los ingenieros de ASUS han confiado en las últimas innovaciones de NVIDIA. La versión tope de gama del mini-PC cuenta con una tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Laptop, mientras que el modelo más económico integra una GeForce RTX 5060 Laptop. Tal potencia permite jugar a los títulos más modernos con altas tasas de cuadros sin necesidad de aceleradores gráficos externos.

Se ha desarrollado un sistema de refrigeración especial para mantener estos potentes componentes estables en un chasis reducido. Esta tecnología, llamada ROG QuietFlow, consta de tres ventiladores y varios tubos de calor. El sistema garantiza no solo una refrigeración eficiente, sino también un funcionamiento silencioso, un factor crucial para los usuarios de mini-PC.

Las dimensiones del dispositivo son 282,4 × 187,7 × 56,5 mm. Esto permite ahorrar espacio en cualquier escritorio o transportar el equipo en un bolso. A pesar de su pequeño tamaño, el ordenador se alimenta mediante un bloque externo de 330 W, lo que proporciona suficientes recursos para que todos los componentes internos funcionen a plena potencia.

Los modelos ROG GR70 actualmente a la venta cuentan con las siguientes características:

Combinación de Ryzen 9 9955HX3D y GeForce RTX 5070 Laptop;

Modelo basado en Ryzen 9 8940HX y GeForce RTX 5060 Laptop;

Sistema operativo Windows 11 Home preinstalado.

Para los jugadores y diseñadores profesionales, se espera que este mini-PC sea una alternativa digna a las torres tradicionales. Estas soluciones compactas y potentes son cada vez más populares, especialmente en oficinas o estudios domésticos con espacio de trabajo limitado.