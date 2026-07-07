Lionel Messi establece un récord negativo inesperado en la historia de la Copa del Mundo

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, registró uno de los récords más desafortunados de su carrera en la Copa del Mundo 2026. El legendario delantero falló un penalti en el partido de octavos de final contra Egipto, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del torneo en fallar dos penaltis durante una misma edición. Así lo informa Goal.com informa .

En esta prestigiosa competición que se celebra en Norteamérica, Argentina intenta defender su título, pero el punto de penalti se ha convertido en un verdadero problema para Lionel Messi. En el partido contra Egipto en el estadio de Atlanta, no pudo anotar. Anteriormente, en el partido de la fase de grupos contra Austria, Messi también había fallado un penalti. Según Goal.com, excluyendo las tandas de penaltis, ningún jugador en la historia de la Copa del Mundo había fallado dos veces en el tiempo reglamentario.

La inesperada superioridad de Egipto

El partido en sí se desarrolló bajo un guion inesperado para los actuales campeones del mundo. El defensa egipcio Yasser Ibrahim superó a Lisandro Martínez en el juego aéreo para marcar de cabeza contra Argentina. Al final de la primera parte, los «Faraones» ganaban 1-0. Lionel Messi, por su parte, desperdició ocasiones debido a las espectaculares paradas del portero egipcio Mostafa Shobeir y a su propia falta de fortuna.

Según las estadísticas, la Copa del Mundo 2026 registra el porcentaje de acierto en penaltis más bajo de las últimas décadas. Actualmente, la eficacia es del 65,3 %, el peor resultado desde 1966. Los expertos lo atribuyen a la mejora de los porteros y a la presión psicológica que sufren los ejecutores.

Lionel Messi había señalado en entrevistas anteriores que se toma muy a pecho estos fracasos. Los errores en la fase eliminatoria decisiva pueden afectar especialmente el estado de ánimo del equipo. Entre los aficionados y expertos argentinos, crece el debate sobre la necesidad de ceder los penaltis a otros especialistas.

La selección argentina tuvo grandes dificultades para romper la sólida defensa de Egipto, liderada por Mohamed Salah. Lionel Messi ha vuelto a hacer historia en su carrera llena de récords, pero este resultado no es motivo de orgullo para él. Ahora, el equipo tendrá que luchar aún más duro para retener su título.