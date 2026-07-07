Argentina derrota a Egipto y avanza a cuartos de final

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, Argentina venció a Egipto por 3-2. En el encuentro disputado en el estadio de Atlanta, los egipcios se adelantaron dos veces en el marcador, pero Argentina remontó en los últimos minutos.

El marcador se abrió en el minuto 15 gracias al jugador egipcio Yasser Ibrahim. Argentina tardó en encontrar el empate. En el minuto 67, Mostafa Mohamed anotó el segundo gol para Egipto, ampliando la ventaja de su equipo.

En el minuto 79, Cristian Romero recortó distancias. Cuatro minutos después, Lionel Messi restableció la igualdad. En el minuto 90+3, Julián Álvarez marcó el gol de la victoria.

Argentina realizó 17 disparos durante el partido, siete de ellos a puerta. Para Egipto, estas cifras fueron de cinco y dos, respectivamente.

Argentina también dominó la posesión del balón: 61% frente al 39%. El equipo completó 591 pases con un 91% de precisión. Egipto realizó 323 pases, con una precisión del 83%.

Argentina forzó seis saques de esquina, mientras que Egipto solo uno. El número de faltas fue de 12 a 9 a favor de Egipto, que cometió menos infracciones. Los jugadores egipcios recibieron dos tarjetas amarillas, mientras que Argentina no recibió ninguna amonestación.

De esta manera, Argentina clasifica a cuartos de final y Egipto finaliza su participación en la Copa Mundial.