Netflix cambia su estrategia: la plataforma incorpora vídeos de formato corto

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Netflix cambia su estrategia: la plataforma incorpora vídeos de formato corto

Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, ha decidido ampliar su dirección de contenido debido al cambio en los hábitos de visualización de los usuarios. La compañía ahora ofrecerá no solo series y películas, sino también contenido de vídeo de formato corto producido por editoriales de renombre mundial. Este paso indica un ligero alejamiento del modelo tradicional de "binge-watching" (maratón de series) de la plataforma para adaptarse a las tendencias actuales de los medios digitales. Así lo informa Techcrunch.com informa. reporta.

Como parte de este proyecto, Netflix ha firmado acuerdos de colaboración con grandes grupos mediáticos como BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines y Penske Media. Según Variety y Billboard, desde el 3 de agosto, los suscriptores en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia han tenido acceso a vídeos exclusivos de marcas como Variety, Rolling Stone, Billboard e Indiewire. La duración de los vídeos oscila entre 2 y 20 minutos, centrándose principalmente en noticias de la farándula, estilo de vida y tutoriales.

Competencia con YouTube y TikTok

Según los analistas de Bloomberg, Netflix compite ahora seriamente no solo con los canales de televisión tradicionales, sino también con plataformas como YouTube y TikTok. Los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, prefieren vídeos cortos y rápidos durante las pausas entre series largas. A través de estas nuevas asociaciones, Netflix busca mantener a su audiencia en la plataforma durante más tiempo y llenar el vacío entre temporadas de series.

La lista de nuevos contenidos publicados en la plataforma incluye los siguientes proyectos populares:

  • La serie "30 Questions" de BuzzFeed Celeb;
  • El popular programa "Lie Detector" producido por Vanity Fair;
  • El proyecto "24 Hrs With" de la revista Billboard dedicado a la vida de las estrellas;
  • Vídeos exclusivos sobre moda y belleza de las revistas Vogue y Elle.
John Derderian, vicepresidente de Netflix, señala que los usuarios no solo quieren ver películas, sino también obtener más información sobre sus personajes y temas favoritos. Estas colaboraciones sirven para profundizar el interés de los fans y satisfacer sus necesidades diarias. Si esta experiencia resulta exitosa, la compañía podría producir este tipo de contenido de formato corto en sus propios estudios en el futuro.

Esta noticia también es importante para los usuarios en Uzbekistán, ya que Netflix, como plataforma global, actualiza constantemente su interfaz y su base de contenido. Aunque esta función solo está disponible en países limitados por ahora, se espera una expansión regional pronto. Esto permitirá a los espectadores locales ver programas cortos y de calidad con estrellas mundiales bajo una única suscripción.

En los últimos años, Netflix también ha estado desarrollando activamente transmisiones en vivo, videojuegos y podcasts de vídeo. Esta estrategia confirma el objetivo de la plataforma de convertirse en un centro de entretenimiento universal y no solo en un cine. Los expertos evalúan esta novedad como una prueba de bajo riesgo pero con un alto potencial para Netflix.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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