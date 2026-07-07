Escocia ante un paso histórico: el país lanzará por primera vez un cohete al espacio desde su territorio

Por primera vez en su historia, Escocia se prepara activamente para lanzar satélites al espacio desde su propio territorio. La empresa alemana Rocket Factory Augsburg (RFA) ha recibido la autorización oficial para lanzar su cohete RFA One desde el cosmódromo de SaxaVord, en las islas Shetland, y ya ha comenzado los trabajos de preparación de la infraestructura de vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, este proyecto tiene una importancia revolucionaria no solo para Escocia, sino para toda la industria espacial británica. Hasta ahora, aunque el Reino Unido cuenta con una red espacial desarrollada y grandes empresas fabricantes de satélites, no disponía de un cosmódromo activo capaz de poner carga en órbita desde su propio suelo. Si el lanzamiento tiene éxito, pasará a la historia como el primer caso de acceso al espacio desde territorio británico.

Capacidades técnicas y misión prevista

El cohete RFA One está diseñado para transportar pequeños satélites y microsatélites de hasta 1300 kg a órbitas polares bajas y heliosíncronas. Estas órbitas son muy convenientes para los dispositivos de observación remota de la Tierra, ya que permiten pasar regularmente sobre áreas específicas del planeta bajo condiciones de iluminación idénticas.

Como parte del primer vuelo, está previsto poner en órbita un satélite de teledetección de unos 500 kg perteneciente a un cliente escandinavo. Tras ser probados en Suecia, los componentes del cohete serán trasladados al archipiélago de las Shetland. Como parte de los preparativos, se ha iniciado la construcción de un perímetro de seguridad en el cosmódromo con un valor de 120 000 libras esterlinas.

Intento fallido y nuevos planes

Cabe señalar que el cohete RFA One aún no ha realizado ningún vuelo exitoso. Las pruebas iniciales en agosto de 2024 terminaron con un accidente inesperado. En aquel entonces, la combustión de oxígeno en una de las turbobombas provocó que la primera etapa del cohete se incendiara, extendiéndose el fuego a los 9 motores. Este incidente retrasó significativamente el cronograma de la misión.

Actualmente, la empresa ha solicitado una licencia marítima y se contempla julio de este año como la fecha más próxima para el vuelo. Para garantizar la seguridad de los residentes locales, se restringirá el tráfico en las carreteras de la isla de Unst durante el lanzamiento, aunque se otorgarán permisos especiales a los habitantes.

Se espera que este proyecto ocupe un lugar importante en el mercado europeo de pequeños lanzadores. Para el cosmódromo de SaxaVord, esta será la primera prueba real como nuevo puerto espacial que realiza lanzamientos comerciales regulares. Si todo sale según lo planeado, Escocia se consolidará en el mapa espacial mundial.