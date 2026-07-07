Se dieron a conocer las calificaciones de los jugadores de Argentina y Egipto

Se publicaron las calificaciones de los jugadores tras el partido de octavos de final de la Copa del Mundo, donde Argentina venció a Egipto por 3-2.

Lionel Messi fue nombrado el mejor jugador del partido. El capitán argentino obtuvo una puntuación de 9,2, la más alta entre los jugadores de ambos equipos.

En el equipo argentino, Leandro Paredes también fue bien valorado con 8,7. Enzo Fernández recibió 8,6, mientras que Lisandro Martínez y Cristian Romero obtuvieron 8,1 cada uno.

Rodrigo de Paul recibió 7,3 y Nicolás Tagliafico 7,0. Nahuel Molina obtuvo 6,8, Alexis Mac Allister 6,5 y Julián Álvarez 6,4. El portero Emiliano Martínez fue calificado con 6,0.

Para Egipto, la calificación más alta fue para el portero Mostafa Shobier con 6,9. Zizo e Ibrahim obtuvieron 6,8, mientras que Hassan y Rabia fueron calificados con 6,5.

La estrella egipcia Mohamed Salah recibió una calificación de 5,7. Hany obtuvo la nota más baja del partido con 5,4. Ashour y Hafez registraron 5,8.

Argentina también superó en el promedio de equipo con 7,5 puntos, frente a los 6,3 de Egipto.