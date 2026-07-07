Podría Cristiano Ronaldo convertirse en una estrella de Hollywood tras dejar el fútbol

La rivalidad entre los dos grandes representantes del mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, continúa ahora no solo en el campo, sino también en sus trayectorias de vida tras el deporte. Según el exfutbolista francés Emmanuel Petit, la estrella portuguesa tiene el potencial de conquistar una nueva cima que su gran rival Lionel Messi nunca podrá alcanzar: la industria cinematográfica de Hollywood. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Jackpot City Casino, el campeón del mundo de 1998, Emmanuel Petit, destacó que Cristiano Ronaldo posee todas las cualidades necesarias para triunfar en el mundo del espectáculo una vez que termine su carrera. Según sus palabras, el deseo constante del delantero portugués de estar en el centro de atención y su actividad en eventos públicos lo convierten en un candidato ideal para el mundo del cine.

Petit enumeró las marcadas diferencias en el carácter de ambas leyendas. Supone que Lionel Messi no podría encontrarse en este ámbito debido a su naturaleza reservada y callada. Messi prefiere hablar en el campo y trata de evitar la atención excesiva, mientras que Ronaldo, por el contrario, se siente muy libre bajo las cámaras y los focos.

Show-business y marca personal

"¿Un actor de Hollywood? Ronaldo puede hacer lo que quiera. En el caso de Lionel Messi, la situación es completamente diferente. No puedo imaginar a Messi en el mundo del espectáculo, no le gusta hablar ni responder preguntas. Él quiere estar lejos del centro de atención, mientras que a Ronaldo le encanta", afirma Petit en su entrevista.

Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega en el Al-Nassr, se ha consolidado a lo largo de los años no solo como deportista, sino como una marca global. Su audiencia en redes sociales y su lugar en el mercado publicitario no son inferiores a los de cualquier estrella de cine. Por ello, su aparición en los sets de rodaje de Los Ángeles es vista por muchos expertos como un paso lógico.

La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, se distingue por su estilo de vida modesto. Según Petit, el futbolista argentino no podría adaptarse al ambiente ruidoso de las conferencias de prensa y los estrenos de cine. Esto podría seguir siendo una de las pocas áreas en las que Ronaldo podría superar a Messi en su vida después del fútbol.

El futuro de la geografía del fútbol

Durante la entrevista, Petit expresó opiniones preocupantes no solo sobre el futuro de los jugadores, sino también sobre la infraestructura del fútbol mundial. En particular, se refirió al destino de los torneos después de la Copa del Mundo de 2034 en Arabia Saudita. Según él, los recursos financieros y el apoyo estatal para organizar competiciones tan grandes son cada vez menores.

El exfutbolista también se muestra escéptico ante los intentos de la FIFA de conquistar nuevos mercados como India y China. Petit señala que en India la cultura del críquet es tan fuerte que el fútbol nunca ha podido convertirse en el deporte número uno. En China, la falta de salida de jugadores al extranjero y los problemas del sistema interno obstaculizan el desarrollo.

Así, a pesar de tener más de 40 años, Cristiano Ronaldo continúa no solo estableciendo récords en el campo, sino también preparando el terreno para grandes proyectos futuros. Su posible debut en Hollywood será, sin duda, un giro inesperado pero fascinante para millones de aficionados.