Mundial 2026: Argentina logra una super remontada ante Egipto y avanza a cuartos

En los octavos de final del Mundial 2026, la selección de Argentina derrotó dramáticamente a Egipto. Tras ir perdiendo por dos goles, el vigente campeón anotó tres tantos en los últimos 12 minutos para ganar 3-2.

El gol decisivo fue marcado en el minuto 90+3 por Enzo Fernández.

Egipto sorprendió a Argentina

En el minuto 15, Ibrahim abrió el marcador para poner a Egipto por delante.

En el minuto 21, Argentina tuvo la oportunidad de empatar, pero Lionel Messi falló un penalti.

En el minuto 67, Zizo anotó el segundo gol, consolidando la ventaja de Egipto — 0-2.

Romero inició la remontada

Argentina aumentó drásticamente la presión en el tramo final del encuentro.

En el minuto 79, Cristian Romero acortó distancias. Cuatro minutos después, Messi igualó el marcador con un disparo preciso — 2-2.

El vigente campeón no se detuvo y continuó atacando en busca del gol de la victoria.

Enzo se convirtió en el héroe en el último minuto

En el minuto 90+3, Enzo Fernández marcó el gol que dio a Argentina una victoria dramática.

De esta forma, los dirigidos por Lionel Scaloni remontaron un 0-2 para ganar 3-2 y sellar su pase a cuartos de final con una super remontada.

Mundial 2026. Octavos de final

Argentina — Egipto 3-2

Goles: Romero, 79; Messi, 83; Enzo Fernández, 90+3 — Ibrahim, 15; Zizo, 67.

Penalti fallado: Messi, 21.

Argentina regresó de la derrota y demostró una vez más su carácter de campeón. Egipto, aunque estuvo muy cerca de un resultado histórico, no pudo mantener la ventaja en los minutos finales.