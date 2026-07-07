Gareth Barry insta a Kylian Mbappé a probarse en la Premier League

Cada vez son más las opiniones que sugieren que una de las estrellas más brillantes del mundo del fútbol, Kylian Mbappé, debería jugar en la Premier League durante su carrera. En particular, el excentrocampista del Manchester City, Gareth Barry, instó al delantero francés a no repetir el "error" cometido por Lionel Messi y a demostrar su valía en el campeonato más fuerte del mundo. En su opinión, ver a Mbappé con la camiseta del Manchester City sería un evento histórico, no solo para el club, sino para toda la liga. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Lyllo Casino, Gareth Barry destacó que el hecho de que los jugadores de clase mundial no jueguen en Inglaterra es una gran pérdida para los aficionados al fútbol. Al citar el ejemplo de Lionel Messi, expresó su pesar porque la leyenda argentina no jugara regularmente en los campos británicos durante su carrera. Se señaló que Mbappé no debería perder esa oportunidad mientras está joven y lleno de energía.

La Premier League: una verdadera prueba para los talentos de élite

«Es una pena que jugadores de clase mundial como Mbappé no pasen tiempo en la Premier League. Teníamos muchas ganas de ver a Messi aquí, pero eso ya no sucederá. No queremos que la carrera de Mbappé pase sin probarse en la liga más difícil del mundo», añadió Barry. Según él, el campeonato inglés es el criterio principal que revela el verdadero potencial de un jugador.

Actualmente, Kylian Mbappé participa con éxito en la Copa del Mundo con la selección francesa. Su penalti preciso, que aseguró el pase a cuartos de final, y su liderazgo en el campo demostraron una vez más que es un jugador de primer nivel. Expertos, incluido Jamie Carragher, dicen que sus actuaciones en este torneo podrían convertirlo en el principal candidato al Balón de Oro, superando a rivales como Harry Kane.

Si Mbappé decide mudarse a Inglaterra, se espera que el Manchester City sea el destino más adecuado. La estabilidad financiera del club y sus enormes éxitos en los últimos años permiten realizar un traspaso de tal magnitud. Según Barry, el Manchester City siempre está listo para incorporar a los mejores del mundo a sus filas.

Los nuevos fichajes y planes futuros del Manchester City

Mientras continúan los rumores en torno a Mbappé, el Manchester City ha comenzado a tomar medidas prácticas. El club anunció oficialmente que ha llegado a un acuerdo con el Nottingham Forest para el traspaso del centrocampista de 23 años, Elliot Anderson. Anderson, que actualmente participa en un torneo internacional con la selección inglesa, ya ha pasado el reconocimiento médico y se espera que se una al equipo pronto.

Gareth Barry comparó la llegada de Elliot Anderson al equipo con la situación de Rodri. En su opinión, Anderson tiene características similares a las de Rodri en cuanto a movimiento sin balón, presión e inicio de ataques. Si Rodri dejara el equipo en el futuro, Anderson es visto como un candidato digno para ocupar su lugar.

En conclusión, cabe decir que el Manchester City trabaja activamente no solo para las estrellas de hoy, sino también para los cimientos del futuro. El traspaso de una superestrella como Mbappé sin duda fortalecería la hegemonía del club en el fútbol europeo. Los aficionados al fútbol inglés esperan ver pronto al mejor delantero del mundo en el Etihad Stadium.