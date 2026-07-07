Siga el partido entre Suiza y Colombia en vivo con nosotros.

Suiza y Colombia se enfrentan en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro comenzará mañana a las 01:00 (hora de Taskent) en el estadio BC Place de Vancouver.

Puede seguir este partido a través de Zamin.uz mediante una transmisión de texto en vivo. Durante el partido, se cubrirán al instante los eventos principales, ataques peligrosos, goles, tarjetas, sustituciones y otros momentos clave.

Según las estimaciones, Colombia tiene un 42 % de probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario. Suiza cuenta con un 27 %, mientras que la probabilidad de llegar a la prórroga es del 31 %.

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