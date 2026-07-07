Siga el partido entre Suiza y Colombia en vivo con nosotros
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Suiza y Colombia se enfrentan en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro comenzará mañana a las 01:00 (hora de Taskent) en el estadio BC Place de Vancouver.
Puede seguir este partido a través de Zamin.uz mediante una transmisión de texto en vivo. Durante el partido, se cubrirán al instante los eventos principales, ataques peligrosos, goles, tarjetas, sustituciones y otros momentos clave.
Según las estimaciones, Colombia tiene un 42 % de probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario. Suiza cuenta con un 27 %, mientras que la probabilidad de llegar a la prórroga es del 31 %.
Siga el partido entre Suiza y Colombia en vivo con nosotros.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…