Campeonato Asiático: 6 boxeadoras uzbekas suben al ring mañana

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Campeonato Asiático: 6 boxeadoras uzbekas suben al ring mañana

En el marco del Campeonato Asiático de boxeo, seis integrantes de la selección nacional femenina sub-23 de Uzbekistán disputarán sus combates mañana.

Nuestras compatriotas subirán al ring contra boxeadoras de Indonesia, Filipinas, Kirguistán, Vietnam y Kazajistán.

Baxtiyorova y G‘aniyeva abrirán la jornada

En la categoría de -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova se enfrentará a la representante local, la indonesia Linda Sari. El combate comenzará a las 10:45, hora de Taskent.

A las 11:15, en la categoría de -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva se medirá ante la filipina Xian Baguin.

Yunusova contra una representante de Kirguistán

En la categoría de -54 kg, Uzukjamol Yunusova se enfrentará a la kirguís Milana Shixshabekova.

Este combate está programado para las 12:15, hora de Taskent.

Tres combates más en la segunda parte del día

A las 15:30, en la categoría de -57 kg, Xumorabonu Mamajonova subirá al ring contra la indonesia Nurul Izza.

En la categoría de -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova peleará contra la vietnamita Ti Nxung Quang a las 16:45.

En el último combate de la jornada, en la categoría de -65 kg, Sevinch Xurramova se enfrentará a la kazaja Arujan Jangabayeva. El combate comienza a las 17:30.

Calendario de combates de mañana

  • 10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;

  • 11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;

  • 12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;

  • 15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;

  • 16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;

  • 17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.

Los combates comienzan a las 10:00, hora de Taskent. Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán. Mañana todas las miradas estarán puestas en el ring; se esperan actuaciones sólidas de nuestras seis boxeadoras.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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