Campeonato Asiático: 6 boxeadoras uzbekas suben al ring mañana
En el marco del Campeonato Asiático de boxeo, seis integrantes de la selección nacional femenina sub-23 de Uzbekistán disputarán sus combates mañana.
Nuestras compatriotas subirán al ring contra boxeadoras de Indonesia, Filipinas, Kirguistán, Vietnam y Kazajistán.
Baxtiyorova y G‘aniyeva abrirán la jornada
En la categoría de -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova se enfrentará a la representante local, la indonesia Linda Sari. El combate comenzará a las 10:45, hora de Taskent.
A las 11:15, en la categoría de -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva se medirá ante la filipina Xian Baguin.
Yunusova contra una representante de Kirguistán
En la categoría de -54 kg, Uzukjamol Yunusova se enfrentará a la kirguís Milana Shixshabekova.
Este combate está programado para las 12:15, hora de Taskent.
Tres combates más en la segunda parte del día
A las 15:30, en la categoría de -57 kg, Xumorabonu Mamajonova subirá al ring contra la indonesia Nurul Izza.
En la categoría de -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova peleará contra la vietnamita Ti Nxung Quang a las 16:45.
En el último combate de la jornada, en la categoría de -65 kg, Sevinch Xurramova se enfrentará a la kazaja Arujan Jangabayeva. El combate comienza a las 17:30.
Calendario de combates de mañana
10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;
11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;
12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;
15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;
16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;
17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.
Los combates comienzan a las 10:00, hora de Taskent. Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán. Mañana todas las miradas estarán puestas en el ring; se esperan actuaciones sólidas de nuestras seis boxeadoras.
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