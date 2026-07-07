Lionel Messi y Argentina avanzan a cuartos de final tras una victoria dramática

La leyenda de la selección argentina y del fútbol mundial, Lionel Messi, no pudo contener sus emociones tras el encuentro contra Egipto en Atlanta. En un duelo dramático con cinco goles en el marco de la Copa del Mundo, los campeones vigentes ganaron 3-2, asegurando su pase a los cuartos de final. Tras el pitido final, la estrella del Inter Miami no pudo contener las lágrimas en el centro del campo. Así lo informa Goal.com reporta .

Estas emociones fueron una expresión de alegría pura y alivio, a diferencia de las lágrimas de tristeza de estrellas como Cristiano Ronaldo y Neymar, quienes quedaron fuera del torneo un día antes. Según Goal.com, Argentina estuvo por debajo en el marcador durante gran parte del partido, al borde de una derrota inesperada y la eliminación. Sin embargo, el capitán Lionel Messi logró cambiar el rumbo del partido con su talento.

En el minuto 83, Lionel Messi anotó con precisión, igualando el marcador 2-2. Este gol no solo salvó a su equipo, sino que convirtió a Messi en el primer jugador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en marcar en seis partidos consecutivos de fase eliminatoria. Con este resultado, se consolida una vez más en los libros de récords del fútbol mundial.

Drama en los últimos minutos y polémica arbitral

En el tiempo de descuento, Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez para marcar el gol de la victoria para la Albiceleste. En ese momento, los jugadores y el cuerpo técnico de Egipto estaban furiosos con las decisiones del árbitro. Segundos antes del gol, Mohamed Salah cayó tras un choque con Lisandro Martínez, pero el árbitro no consideró necesario señalar penalti.

La situación derivó en un gran altercado al borde del campo. Los representantes de Egipto exigieron revisar la jugada mediante el sistema VAR, pero el árbitro decidió continuar el juego. Con los ánimos caldeados, un miembro del banquillo egipcio fue expulsado, mientras que Marwan Attia y el director técnico recibieron tarjeta amarilla.

Lionel Messi lideró a su equipo hasta los últimos segundos, demostrando un liderazgo ejemplar. Al sonar el pitido final, agotado y emocionado, se desplomó sobre el césped entre lágrimas. La expresión en su rostro dejaba claro lo difícil e importante que fue esta victoria para Argentina. Ahora, los pupilos de Lionel Scaloni se preparan para los cuartos de final, mientras que Egipto se despide del torneo tras una actuación digna.