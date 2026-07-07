Un avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizaje

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Un avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizaje

Foto: Sputnik Kirguistán

En Kirguistán, un avión de pasajeros de la aerolínea TezJet que cubría la ruta Biskek-Osh interrumpió su despegue debido a una falla en el tren de aterrizaje.

El incidente ocurrió el 7 de julio en el Aeropuerto Internacional de Manas. Los 181 pasajeros y miembros de la tripulación fueron evacuados mediante toboganes de emergencia.

El tren de aterrizaje trasero del avión se rompió

Según la empresa «Aeropuertos de Kirguistán», uno de los trenes de aterrizaje traseros se rompió mientras la aeronave ganaba velocidad en la pista.

Tras esto, el avión detuvo su movimiento y se inclinó hacia el lado izquierdo. El incidente provocó una fuga de combustible de aviación.

181 pasajeros fueron evacuados

A bordo del avión:

  • 181 pasajeros;

  • dos pilotos;

  • cuatro auxiliares de vuelo.

Según TezJet, la tripulación respondió de inmediato a la situación y tomó medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

«Todos los pasajeros y miembros de la tripulación abandonaron la aeronave a salvo», informó la aerolínea.

Varias personas sufrieron heridas leves

Inicialmente se informó que no hubo víctimas ni heridos graves.

Más tarde se indicó que algunas personas entre los pasajeros y la tripulación sufrieron heridas leves, pero no se registraron lesiones graves.

Se investigarán las causas del incidente

La Agencia Estatal de Aviación Civil de Kirguistán anunció que se llevará a cabo una investigación sobre la falla del tren de aterrizaje y otros detalles del incidente.

Gracias a la rápida acción de la tripulación, la peligrosa situación no se convirtió en una tragedia mayor. Ahora la pregunta principal es: ¿por qué falló el tren de aterrizaje precisamente durante el despegue?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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