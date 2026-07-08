Mundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadas
En el último partido de los octavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Suiza y Colombia se enfrentan cara a cara.
El encuentro comenzará a las 01:00 hora de Taskent. El ganador se enfrentará a Argentina en los cuartos de final.
Suiza sale con un equipo experimentado
En el once inicial de Suiza figuran jugadores experimentados como Gregor Kobel, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez.
En el centro del campo estarán Granit Xhaka, Remo Freuler y Denis Zakaria. En ataque, la confianza recae en Breel Embolo y Dan Ndoye.
Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.
Colombia confía en Díaz y Rodríguez
Se espera que Luis Díaz y James Rodríguez sean la principal fuerza ofensiva en la alineación de Colombia.
En el centro del equipo, Jefferson Lerma y Davinson Sánchez buscarán mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque.
Colombia: Vargas, Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica, Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz, Suárez.
Argentina espera en cuartos de final
El ganador de esta llave se medirá contra la selección de Argentina en la siguiente fase.
Por ello, el duelo entre Suiza y Colombia no es solo el último partido de octavos, sino una batalla decisiva por el pase a cuartos de final.
Mundial 2026. Octavos de final
Suiza — Colombia
Hora de inicio: 01:00, hora de Taskent.
Por un lado, una Suiza ordenada y disciplinada; por el otro, una Colombia rápida y técnica. Todo se decidirá en 90 minutos.
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