Mundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadas

·80·Deportes
Mundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadas

En el último partido de los octavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Suiza y Colombia se enfrentan cara a cara.

El encuentro comenzará a las 01:00 hora de Taskent. El ganador se enfrentará a Argentina en los cuartos de final.

Suiza sale con un equipo experimentado

En el once inicial de Suiza figuran jugadores experimentados como Gregor Kobel, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez.

En el centro del campo estarán Granit Xhaka, Remo Freuler y Denis Zakaria. En ataque, la confianza recae en Breel Embolo y Dan Ndoye.

Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

Colombia confía en Díaz y Rodríguez

Se espera que Luis Díaz y James Rodríguez sean la principal fuerza ofensiva en la alineación de Colombia.

En el centro del equipo, Jefferson Lerma y Davinson Sánchez buscarán mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque.

Colombia: Vargas, Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica, Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz, Suárez.

Argentina espera en cuartos de final

El ganador de esta llave se medirá contra la selección de Argentina en la siguiente fase.

Por ello, el duelo entre Suiza y Colombia no es solo el último partido de octavos, sino una batalla decisiva por el pase a cuartos de final.

Mundial 2026. Octavos de final

Suiza — Colombia

Hora de inicio: 01:00, hora de Taskent.

Por un lado, una Suiza ordenada y disciplinada; por el otro, una Colombia rápida y técnica. Todo se decidirá en 90 minutos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien TchouaméniEl Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien TchouaméniHoy, 00:30Lionel Messi fue nombrado mejor jugador del partido contra EgiptoLionel Messi fue nombrado mejor jugador del partido contra EgiptoHoy, 00:18Messi se convierte en el máximo asistente en la historia de los MundialesMessi se convierte en el máximo asistente en la historia de los MundialesHoy, 00:14Lionel Messi y Argentina avanzan a cuartos de final tras una victoria dramáticaLionel Messi y Argentina avanzan a cuartos de final tras una victoria dramáticaAyer, 23:57Endrick hace una promesa tras el fracaso de Brasil en el MundialEndrick hace una promesa tras el fracaso de Brasil en el MundialAyer, 23:50Lionel Messi y el milagro argentino: victoria dramática contra EgiptoLionel Messi y el milagro argentino: victoria dramática contra EgiptoAyer, 23:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán