Mundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadas

En el último partido de los octavos de final del Mundial 2026, las selecciones de Suiza y Colombia se enfrentan cara a cara.

El encuentro comenzará a las 01:00 hora de Taskent. El ganador se enfrentará a Argentina en los cuartos de final.

Suiza sale con un equipo experimentado

En el once inicial de Suiza figuran jugadores experimentados como Gregor Kobel, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez.

En el centro del campo estarán Granit Xhaka, Remo Freuler y Denis Zakaria. En ataque, la confianza recae en Breel Embolo y Dan Ndoye.

Suiza: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

Colombia confía en Díaz y Rodríguez

Se espera que Luis Díaz y James Rodríguez sean la principal fuerza ofensiva en la alineación de Colombia.

En el centro del equipo, Jefferson Lerma y Davinson Sánchez buscarán mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque.

Colombia: Vargas, Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica, Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz, Suárez.

Argentina espera en cuartos de final

El ganador de esta llave se medirá contra la selección de Argentina en la siguiente fase.

Por ello, el duelo entre Suiza y Colombia no es solo el último partido de octavos, sino una batalla decisiva por el pase a cuartos de final.

Mundial 2026. Octavos de final

Suiza — Colombia

Hora de inicio: 01:00, hora de Taskent.

Por un lado, una Suiza ordenada y disciplinada; por el otro, una Colombia rápida y técnica. Todo se decidirá en 90 minutos.