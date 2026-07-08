Lionel Messi fue nombrado mejor jugador del partido contra Egipto

La selección argentina se clasificó para los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras derrotar dramáticamente a Egipto en los octavos de final.

El vigente campeón, que perdía 0-2, logró remontar para ganar 3-2. Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador del encuentro.

Messi registró un gol y una asistencia

La estrella argentina de 39 años se convirtió una vez más en el héroe principal de su equipo en el partido decisivo.

Messi marcó un gol y dio una asistencia contra Egipto. Sus acciones fueron fundamentales en la remontada de Argentina en los últimos minutos.

Argentina remonta un 0-2

Los jugadores egipcios tuvieron una ventaja de dos goles y estuvieron cerca de dar una gran sorpresa.

Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni aumentaron la presión en la parte final del encuentro y anotaron tres goles consecutivos. Así, Argentina ganó 3-2 y continúa en el torneo.

Messi lidera la tabla de goleadores

Tras el gol marcado contra Egipto, la cuenta de goles de Messi en el Mundial 2026 llegó a 8.

Actualmente es el máximo goleador del torneo. El delantero argentino tendrá la oportunidad de mejorar su registro personal en los cuartos de final.

El vigente campeón está en cuartos de final

Argentina superó otra prueba difícil con una remontada. Messi, con un gol, una asistencia y el premio al mejor jugador, llevó a su equipo a la siguiente fase.

El camino del vigente campeón continúa, y Messi, a sus 39 años, sigue siendo el gran protagonista del Mundial.