El Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien Tchouaméni

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El Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien Tchouaméni

Tras varios fracasos en el mercado de fichajes, el club inglés Manchester United ha centrado su atención en el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. La directiva de INEOS, con el objetivo de renovar profundamente la plantilla, se muestra dispuesta a invertir más de 100 millones de euros por esta estrella. Así lo informa Goal.com informa .

El club había negociado previamente por Mateus Fernandes, pero perdió al jugador ante el Tottenham debido a dudas sobre las bonificaciones. La pérdida de objetivos como Sandro Tonali y Elliot Anderson obliga a los «Red Devils» a tomar medidas más drásticas. Ahora, el equipo busca reforzar su zona de contención, su mayor debilidad, con un jugador de talla mundial.

Un candidato ideal para reemplazar a Casemiro

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, en el entorno del Manchester United se considera a Aurélien Tchouaméni como el perfil ideal para el equipo. Los directivos del club lo ven como el sucesor más adecuado para un Casemiro que empieza a acusar el paso de los años. Se espera que la mentalidad ganadora y la visión de juego del futbolista sean fundamentales en el sistema del técnico interino Michael Carrick.

The Athletic informa que, si la directiva del Real Madrid se muestra dispuesta a vender al francés, los ingleses presentarán una oferta oficial de inmediato. Se dice que el gigante español necesita vender activos valiosos para realizar nuevos fichajes, lo que podría abrir una puerta al Manchester United.

Sin embargo, existen varios obstáculos importantes. Fabrizio Romano destacó en su canal de YouTube que el problema principal radica en el salario del jugador. Aurélien Tchouaméni percibe actualmente un salario muy elevado en Madrid, y los representantes del Manchester United han contactado con su entorno para explicar que las exigencias financieras deben ajustarse para concretar su traslado a Inglaterra.

A pesar de esto, reforzar el centro del campo sigue siendo una prioridad dentro del proyecto INEOS. Si el acuerdo por Aurélien Tchouaméni no prospera, el club podría considerar a Alex Scott. No obstante, el francés es visto como la figura clave para definir el estilo de juego del equipo en el futuro.

Manchester UnitedReal MadridAurélien TchouaméniFichajesFútbol
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