Messi se convierte en el máximo asistente en la historia de los Mundiales

El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, registró un nuevo hito histórico en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto.

El futbolista de 39 años dio una asistencia, elevando su cuenta a 9 en Copas del Mundo y convirtiéndose en el máximo asistente en la historia del torneo.

Messi registra su 9ª asistencia

En un dramático encuentro contra Egipto, Messi asistió a su compañero, mejorando su registro personal en los mundiales.

Ahora suma 9 asistencias en Copas del Mundo. Esta es una cifra récord en la historia de la competición.

También el primero en goles

Con 21 goles anotados en Copas del Mundo, Messi también se consolida como el máximo goleador en la historia de los torneos.

De esta manera, la estrella argentina posee registros históricos tanto en goles como en asistencias en los mundiales.

Superremontada ante Egipto

Argentina perdía 0-2 en el partido de octavos de final contra Egipto.

Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni marcaron tres goles en la parte final del encuentro, ganaron 3-2 y avanzaron a cuartos de final.

Messi sigue rompiendo récords

A sus 39 años, Messi sigue siendo el líder de su equipo y ha abierto un nuevo capítulo en el Mundial 2026.

Mientras Argentina continúa su lucha por el título, Messi tiene la oportunidad de seguir ampliando su lista de récords en la historia de los mundiales.