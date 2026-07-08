Messi se convierte en el máximo asistente en la historia de los Mundiales

·39·Deportes
Messi se convierte en el máximo asistente en la historia de los Mundiales

El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, registró un nuevo hito histórico en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto.

El futbolista de 39 años dio una asistencia, elevando su cuenta a 9 en Copas del Mundo y convirtiéndose en el máximo asistente en la historia del torneo.

Messi registra su 9ª asistencia

En un dramático encuentro contra Egipto, Messi asistió a su compañero, mejorando su registro personal en los mundiales.

Ahora suma 9 asistencias en Copas del Mundo. Esta es una cifra récord en la historia de la competición.

También el primero en goles

Con 21 goles anotados en Copas del Mundo, Messi también se consolida como el máximo goleador en la historia de los torneos.

De esta manera, la estrella argentina posee registros históricos tanto en goles como en asistencias en los mundiales.

Superremontada ante Egipto

Argentina perdía 0-2 en el partido de octavos de final contra Egipto.

Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni marcaron tres goles en la parte final del encuentro, ganaron 3-2 y avanzaron a cuartos de final.

Messi sigue rompiendo récords

A sus 39 años, Messi sigue siendo el líder de su equipo y ha abierto un nuevo capítulo en el Mundial 2026.

Mientras Argentina continúa su lucha por el título, Messi tiene la oportunidad de seguir ampliando su lista de récords en la historia de los mundiales.

Lionel MessiArgentinaEgiptoCopa MundialLionel Scaloni
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien TchouaméniEl Manchester United dispuesto a desembolsar 100 millones de euros por Aurélien TchouaméniHoy, 00:30Lionel Messi fue nombrado mejor jugador del partido contra EgiptoLionel Messi fue nombrado mejor jugador del partido contra EgiptoHoy, 00:18Mundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadasMundial 2026. Suiza — Colombia: alineaciones confirmadasHoy, 00:10Lionel Messi y Argentina avanzan a cuartos de final tras una victoria dramáticaLionel Messi y Argentina avanzan a cuartos de final tras una victoria dramáticaAyer, 23:57Endrick hace una promesa tras el fracaso de Brasil en el MundialEndrick hace una promesa tras el fracaso de Brasil en el MundialAyer, 23:50Lionel Messi y el milagro argentino: victoria dramática contra EgiptoLionel Messi y el milagro argentino: victoria dramática contra EgiptoAyer, 23:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán